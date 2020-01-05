Savaşçı 89. yeni bölümü bu akşam neden yok? Savaşçı bu akşam var mı? Soruları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Savaşçı dizisi normalde her hafta Pazar günleri saat 20:00'da Star TV ekranlarında oluyor ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 5 Ocak FOX TV yayın akışı ve Savaşçı yeni bölümüyle ilgili detaylar...

SAVAŞÇI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırıyor. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

SAVAŞÇI 89. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı bu akşam yayınlanmayan 89. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Savaşçı 89. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez ayrıntılar haberimizde olacaktır.

SAVAŞÇI 89. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker.

Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar’la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük’ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.