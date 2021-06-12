İlgiyle takip edilen dizi Savaşçı'nın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Savaşçı final yapacak mı?

SAVAŞÇI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yaşanan oyuncu ayrılıklarıya bir çok kez gündeme gelen ve ara vermek zorunda kalan, daha sonra ise yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü bekleneni elde edemeyen Savaşçı dizisinden ne yazık ki hayranlarına kötü haber geldi.

Kaderi belli olan Savaşçı dizisi final kervanına katılan diziler arasında yerini aldı. Eskişehir'de çekilen Limon Film imzalı fenomen dizi iki bölüm sonra FOX'ta ekrana veda ediyor.

109. bölümde final yapacak olan diziye bu sezon usta oyuncular Tamer Karadağlı ile Ediz Hun da renk katmıştı.