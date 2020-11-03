Fox TV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Savaşçı, bir süredir ekranlara gelmiyor. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI NEDEN YOK? İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."