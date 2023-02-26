Savcı Nasıl Olunur?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Savcı Nasıl Olunur? 2023 Savcı Olmanın Şartları Neler, Yaş Sınırı Var Mı?
ABONE OL

Savcı nasıl olunur? 2023 savcı olmanın şartları neler, yaş sınırı var mı?

Bir ceza yargılamasında iddia makamı olan ve bu görevini yaparak devlet adına ceza davası açan kuruma savcılık; bu görevi yerine getiren yargı mensubuna ise savcı adı verilmektedir. Bir suç haberinin kendisine ulaşması ile birlikte, kamu adına araştırma ve soruşturma faaliyetlerini yürüterek gerektiğinde dava açan ve bu süreci yürüten savcı nasıl olunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Savcı Nasıl Olunur? 2023 Savcı Olmanın Şartları Neler, Yaş Sınırı Var Mı?
HABERTURK.COM

Soğukkanlılık, cesaret, sabır ve ikna gücü gibi kavramlarla özdeşleşmiş bir meslek olan savcılık, zaman zaman zor koşullar altında çalışmaya, psikolojik açıdan hazır olmayı da gerektirmektedir. Peki, savcı olmak için yaş sınırı var mı? Erkek ve kadın için savcı olma şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Savcı Nasıl Olunur?

Savcı olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra gelen ikinci adım ise Adli Yargı Sınavı’na katılmaktadır. Herhangi bir KPSS puanı ve dil şartı istemeyen bu sınav, tıpkı üniversiteye giriş sınavı gibi ÖSYM tarafından yapılmakta ve tüm hukuk fakültesi öğrencileri, savcılık için istenen şartları yerine getirmeleri halinde bu sınava katılabilmektedirler.

Genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi ile alakalı sorulardan, test usulü meydana gelen bu sınavdan 70 puan ve üstü alan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun iki katı olacak şekilde belirlenip, mülakata katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavın ardından gelen mülakatta da başarılı olan adaylar için üçüncü aşama ise staj dönemidir. İki sene süren bu staj sürecinde adaylar, ilk sene sonunda hâkim ya da savcı olacaklarına karar verirler ve geri kalan bir senede seçtikleri alanın stajını görürler.

Eğitim dönemleri biten adaylar için son aşama ise staj sonrasında yapılan sınavdır. Meslek öncesi eğitim döneminde, adaylara öğretilen konulardan meydana gelen bu sınavda da başarılı olan adaylar, savcı olmaya hak kazanmaktadırlar.

Savcı Olma Şartları

Her meslekte olduğu gibi savcılık mesleğine girişte de birtakım şartlar aranmaktadır. 2023 savcı olma şartları şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Hukuk fakültesinden mezun olmak.
  • ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu Adli Yargı Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 70 puan almak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Askerlik ile herhangi bir ilişkinin bulunmaması. Askerlik görevinin yapılmış, ertelenmiş ya da yedeğe alınmış olması.
  • Adayların kendi şehirleri dışında görevlerini yapmaya engel olacak ruh ve beden sağlığı sorununa sahip olmaması.
  • Devlete karşı herhangi bir su işlememiş olmak.
  • 3 aydan fazla hapis yatmamış olmak.
  • Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Erkek ve Kadın İçin Savcı Olma Şartları

Erkek ve kadın adayların savcı olma şartlarında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Adli Yargı Sınavı’nda başarılı olan ve eğitim ile stajını başarıyla tamamlayan her erkek ile kadın aday savcı olabilmektedir.

Savcı Olmak İçin Yaş Sınırı Var MI?

Savcı olabilmek için bir üst yaş sınırı bulunmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş adayların, Adli Yargı Sınavı’na girebilmeleri için 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Avukatların bu sınava girebilmelerinde ise 45 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık yapan adayların, yemin tarihlerinden sınavın yapılacağı tarihe kadar en az 3 yıl fiili olarak mesleklerini icra etmeleri gerekmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Polis Nasıl Olunur? 2023 Polis Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
YAŞAM Polis nasıl olunur?
Pilot Nasıl Olunur? 2023 Pilot Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
YAŞAM Pilot nasıl olunur?
Özel Güvenlik Nasıl Olunur? 2023 Özel Güvenlik Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
YAŞAM Özel güvenlik nasıl olunur?
Nikah Memuru Nasıl Olunur? 2023 Nikah Memuru Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
YAŞAM Nikah memuru nasıl olunur?
Bekçi Nasıl Olunur? 2023 Bekçi Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
YAŞAM Bekçi nasıl olunur?
Astsubay Nasıl Olunur? 2023 Astsubay Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
YAŞAM Astsubay nasıl olunur?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 25 Şubat 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Depremde hayatını kaybeden en yakın arkadaşının arılarına sahip çıktı
YAŞAM Depremde en yakın arkadaşını kaybetti... Arılarına ...
Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı
YAŞAM 500 yıllık köprü depremlere de dayandı
Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı - Deprem Haberleri
YAŞAM Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.