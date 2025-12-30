Savunma Sanayii Başkanı Görgün paylaştı! HİSAR-A kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Çelikkubbe'nin kritik bileşenlerinden katmanlı hava savunma mimarimiz içinde yer alan HİSAR-A sistemi, seri üretim hattından çıkan unsurlarla yapılan kabul atışını başarıyla tamamladı" dedi.

Görgün, yaptığı açıklamada, "Ateş İdare Cihazı (AİC) tarafından tespit ve takibi yapılan yüksek hızlı hedefe, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) üzerinden gerçekleştirilen atışta IIR arayıcı başlıklı HİSAR-A füzesi ile tam angajman sağlandı ve hedef etkisiz hale getirildi. Bu atışla birlikte; yeni nesil HİSAR FFS konfigürasyonu ve arayıcı başlıklı HİSAR-A füzelerinden oluşan seri üretim partisi görevine hazır hale geldi. Gelişmiş sensör, güdüm ve angajman kabiliyetleriyle HİSAR-A, alçak irtifa hava savunmamızın omurgasında yer alan ve ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını güçlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerini, Millî Savunma Bakanlığımızı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personelini gönülden tebrik ediyorum. Bu atış; gök vatanın semalarına atılan kararlı bir imza, milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü ifadesidir. Gök Vatan’da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.