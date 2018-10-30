2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlara yer verildi. Buna göre, yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek.
Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çalışma yürütecek.
Mesleki ve teknik eğitimde güncellenen müfredatlar ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda, atölye ve laboratuvarların standart donatım listeleriyle mimari yerleşim planları yenilenecek, öğrencilerin işbaşı eğitim ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışı hareketlilik projeleri hazırlanacak. Mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilen başarılı projelere mikro kredi sağlanacak. Savunma sanayisi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu stratejik insan gücünün yetiştirilmesine destek verilecek.
SSB'nin de dahil olduğu çalışmalarla kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırılacak ve bilişim altyapılarının satın alma yerine kiralama yoluyla temin edilebilmesine yönelik mevzuat hazırlanarak uygulamaya konulacak.
İhracat desteklerinde etkililiğin esas alınması, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilmesi politikası kapsamında savunma sanayisine özel önem verilecek.
Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payı artırılacak, bunun için de savunma ve güvenlik alanlarındaki yerlileştirme çalışmalarına devam edilecek.
Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu bir dizi alanda yapılacak yatırımlar desteklenecek ve ilgili sektör temsilcilerine yönelik sunum ve bilgilendirme toplantıları yapılacak.
Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Savunmanın yanı sıra enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler ve bilişim sektörlerinde olmak üzere işletmelerin prototip geliştirme süreçleriyle teknolojik ürün yatırımlarına ve kümelenme çalışmalarına destek verilecek.
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