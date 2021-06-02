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Savunma ve havacılık şirketleri kazandırırken, Boeing ve Airbus performanslarıyla ön plana çıktı

Savunma ve havacılık şirketleri mayıs ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kazandırırken, Boeing ve Airbus performanslarıyla ön plana çıktı. Airbus, geçen ay yatırımcısına yüzde 6,7 kazandırdı. ABD merkezli Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 6.6, Boeing'in hisseleri ise yüzde 5.4 değer kazandı

Savunma ve havacılık şirketleri kazandırırken, Boeing ve Airbus performanslarıyla ön plana çıktı
AA

Savunma ve havacılık şirketlerinin yeni projelere devam etmesi, üretim ağlarına yeni ürünleri katması ve teslimatlarını sürdürmesi şirketlerin hisse senedi piyasalarında da başarılı bir performans sergilemesini sağlıyor.

Airbus, mayıs ayında yatırımcısına yüzde 6,7 kazandırdı.

Geçen ay Almanya, Fransa ve İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, proje kapsamındaki jetlerin Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor.

İspanyol Hava Kuvvetleri’nin MSN111 olarak adlandırılan A400M siparişini teslim eden Airbus, ABD merkezli JetBlue Airways'e de yeni Airspace kabin tasarımına sahip 13 adet A321LR siparişinin ilkini teslim etti.

ABD merkezli Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 6,6, Boeing'in hisseleri ise yüzde 5,4 değer kazandı. Raytheon Technologies'in başka ülkelerin hükümetleriyle devam eden anlaşmaları bulunurken, açıkladığı finansal sonuçları da iyi geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde savunma harcamalarını da artıracağına yönelik haberlerle Boeing'in hisseleri başarılı bir performans sergiledi.

Bu dönemde yatırımcısına İtalyan Leonardo yüzde 4,7, ABD Merkezli L3 Harris Technologies yüzde 4,2, İngiltere merkezli BAE Systems yüzde 4 kazandırdı.

Diğer ABD merkezli şirketler Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 3,2, Lockheed Martin yüzde 0,4 yükselirken, General Dynamics yüzde 0,2 azalış kaydetti. Fransa merkezli Thales ise yüzde 1,1 kaybettirdi.

ŞİRKETLER YILSONUNA GÖRE DE BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında Aralık 2020 sonuna göre performanslarında da başarı gözlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı olumsuz etkilerin atlatılmasıyla şirketlerin yıl genelinde üretim ve teslimatlarda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bu dönemde yatırımcısına General Dynamics yüzde 27,6, Raytheon Technologies yüzde 24,1, Leonardo yüzde 20,3, Northrop Grumman yüzde 20,1, Airbus yüzde 18,8, Boeing ve L3 Harris Technologies yüzde 15,4, Thales yüzde 12, BAE Systems ve Lockheed Martin yüzde 7,7 kazandırdı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Mayıs 2021 ve 2020'nin aralık sonuna göre getirileri (yüzde) şöyle:

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Airbus+6,7+18,8
Raytheon Technologies+6,6+24,1
Boeing+5,4+15,4
Leonardo+4,7+20,3
L3 Harris Technologies+4,2+15,4
BAE Systems+4+7,7
Northrop Grumman+3,2+20,1
Lockheed Martin+0,4+7,7
General Dynamics-0,2+27,6
Thales-1,1+12

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