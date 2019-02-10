Savunmaya yerli üretim damga vurdu

Giriş: 10.02.2019 - 14:50 | Güncelleme:  AA

Türk savunma sanayisi, geçen yıl güvenlik güçlerinin kullanımına yeni yerli ürünler sundu.

  • 1Savunmaya yerli üretim damga vurdu
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    Derlenen bilgilere göre, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda kabiliyetlerini her geçen gün artıran yerli üreticiler, yeni ürün ve kabiliyetler ortaya koyuyor. Zorlu test süreçlerinden başarıyla geçen ürünler, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda envanterde yerini alıyor.

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    Bu kapsamda, Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç Kirpi-2, Mayına Karşı Korumalı Ambulans Kirpi, insansız hava aracı (İHA) Anka-S, LGK-84, Teber-82 ve KGK-82 güdüm kitleri, MAM-C mühimmatı, özgün yerli tabanca Mete, Duvar Arkası Hedef Tespit Radarı (DAR),Dijital Parmak İzi Alma ve Gönderme Seti ilk kez kullanılmaya başlandı.

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    Kirpi-2 araçları, personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, manevra unsurlarına etkin ve devamlı muharebe hizmet desteği sağlanması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde personel taşınması amacıyla tedarik edildi.

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    Araçlar, 375 beygir motor gücüne, yüksek hareket ve taktik kabiliyetine, uzaktan komutalı silah istasyonuna, sürücü ve personel iç/dış, gece/gündüz görüş sistemlerine, IR aydınlatma farlar ve IR flaşörlere, iç/dış yangın söndürme, KBRN, navigasyon ve birlik takip, iç konuşma, atış yeri hedef tespit, karıştırma/köreltme sistemlerine sahip bulunuyor.

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    Envantere ilk kez giren bir diğer araç Mayına Karşı Korumalı Ambulans Kirpi oldu. Kirpi ambulans, birliklerin icra edeceği klasik askeri harekatın yanı sıra mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde gerçekleştirilecek sağlık hizmeti destek faaliyetlerine katkı sağlamasına yönelik olarak tedarik edildi. Araç, sürücüsü ve araç komutanıyla beraber, acil müdahale timi (3 sağlık personeli),hasta ve yaralıyı (1 yatan, 3 oturan veya 2 yatan hasta) taşıma kapasitesiyle görev yapıyor.

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    Kirpi ambulans, 350 beygir motor gücüne, NATO standartlarında yüksek balistik ve mayın korumasına, önde ve arkada tam bağımsız süspansiyon sistemine, ulusal sağlık mevzuatında yer alan acil müdahale ambulansı donanımına sahip bulunuyor.

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    Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Anka-S teslimatlarına da başlandı. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliği olan Anka-S ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşıyor. Teslimat programı doğrultusunda 10 adet Anka-S envantere girdi.

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    GÜDÜM KİTLERİYLE BOMBALAR AKILLANDI

     

    LGK-84, Teber-82, KGK-82 güdüm kitleri de güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini önemli oranda artırdı.

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    Lazer Güdüm Kiti (LGK),kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştürüyor.

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    Güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, bunları akıllı mühimmatlar haline getiriyor.

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    Kanatlı Güdüm Kiti (KGK),Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 250 ve 500 kilogramlık genel maksat bombalarını, havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara dönüştürüyor.

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    Temelde Cirit füzesi ile benzer sınıfta harp başlığıyla operasyonel senaryolarda farklı hedef etkinlikleri sağlayan mini akıllı mühimmat MAM-C ile İHA'lara mühimmat çeşitliliği kazandırıldı.

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    Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen özgün yerli tabanca Mete, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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    Görsel erişim ve keşif imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan insan ve canlı hedeflerin varlığını ve konumunu tespit etmek için radyo frekans dalgalarını kullanan DAR, sahada güvenlik güçlerine hizmet vermeye başladı. DAR, ileri düzey radar teknolojisini kullanarak duvar, kapı gibi engellerin arkasındaki hedeflerin tespitini sağlıyor.

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    50'den fazla Kargu Döner Kanatlı Vurucu İHA kabulleri yapılarak ilk kez envantere alındı.

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    Dijital Parmak İzi Alma ve Gönderme Seti de geçen yıl ilk kez envantere giren ürünler arasında yer aldı.

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    KARA KUVVETLERİNE YENİ ZIRHLAR

     

    Güvenlik güçlerine geçen yıl yapılan diğer teslimatlar şöyle:

     

    Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan 5 modüler üs bölgesi teslim edildi.

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    Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında 81 ilde 7 bin 540 kamera ve 4 bin 278 plaka tanıma sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımına sunuldu.

    Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki Projesi kapsamında, 2 bin 500'den fazla araç, sırt ve sabit merkez tipte telsizin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapıldı.

     

    Kirpi-2, Cobra-2, Ejder Yalçın ve akaryakıt tankerlerinden oluşan toplam 650'den fazla taktik tekerlekli zırhlı araç envantere kazandırıldı.

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    485 adet Ulak 4,5G Baz İstasyonu teslimatı gerçekleştirildi.

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     HAVA FİLOSUNA TAKVİYE

     

    Savaş uçakları için tasarlanan yeni nesil, Çok Algılayıcılı Hedefleme Podu (ASELPOD) Projesi kapsamında 4 prototip podun teslimatı yapıldı.

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    Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 40'ı geçti.

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    KULLANIMDAKİ İHA SAYISI 90'A YAKLAŞTI

     

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "uçan kale" olarak nitelendirilen 2 yeni A400M uçağı envantere katıldı.

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    1 adet CH-47F Chinook yük helikopteri, 2 adet S70İ helikopteri teslim edildi.

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    BORA VE K+FÜZE TESLİMATLARINA DEVAM

     

    Türkiye'nin ikinci amfibi gemisi TCG Sancaktar, üçüncü MİLGEM TCG Burgazada hizmete alındı.

     

    100 adet Ertuğrul Bomba İmha Robotu kabulü yapılarak envantere dahil edildi.

     

    300'e yakın multikopter İHA güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile özel sektör üretimi 20 binden fazla MPT-76 tüfeği teslimatı gerçekleştirildi.

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    LGK-82, HGK-84 güdüm kitleri, MAM-L, SOM mühimmatları, UMTAS, LUMTAS, Bora, K+ füzeleri ihtiyaç kapsamında güvenlik güçlerine teslim edildi.

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