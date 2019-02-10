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Envantere ilk kez giren bir diğer araç Mayına Karşı Korumalı Ambulans Kirpi oldu. Kirpi ambulans, birliklerin icra edeceği klasik askeri harekatın yanı sıra mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde gerçekleştirilecek sağlık hizmeti destek faaliyetlerine katkı sağlamasına yönelik olarak tedarik edildi. Araç, sürücüsü ve araç komutanıyla beraber, acil müdahale timi (3 sağlık personeli),hasta ve yaralıyı (1 yatan, 3 oturan veya 2 yatan hasta) taşıma kapasitesiyle görev yapıyor.