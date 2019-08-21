Elektrikli otomobillere karşı yükselen ilgi, bu otomobiller için gerekli olan altyapı yatırımlarına da hız kazandırıyor.

Yapılan yatırımlar sonucunda ise, şarj istasyonu sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. İngiltere'deki şarj istasyonu sayısı akaryakıt istasyonu sayısını geçti.

Energy Institute ve Zap-Map'in verilerine göre, İngiltere'deki şarj istasyonu sayısı akaryakıt istasyonu sayısını geçti.

Yapılan açıklamada, ülkedeki 8 bin 396 akaryakıt istasyonuna karşın 9 bin 199 adet şarj ünitesi bulunduğu kaydedildi.

PAZARIN YÜZDE 1'İNİ OLUŞTURUYORLAR

İngiltere'de 2012 yılında 919 adet şarj istasyonu bulunurken, yıl başından bu yana ise 2 bin 350 adet şarj istasyonu inşaatı tamamlanmış durumda.

İngiltere'de 2019 yılında satılan elektrikli otomobil sayısı 14 bin 246 olarak açıklanıyor. Pazarın yüzde 1'ine denk gelen bu otomobillerin satışları, son dönemde yüzde 70 seviyesinde artmış durumda.

Bu dönemde satışları yüzde 19.7 oranında düşen dizel otomobiller ise pazarın yüzde 27'sine denk gelecek şekilde 385.5 bin adet satıldı.

Ortaya çıkan tabloda tüketicilerin çevre duyarlılıklarının artması ve yakın bir zaman içinde Londra şehir merkezine dizel araçların giremeyecek olması gibi faktörlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta yeni yapılan evlerde şarj istasyonu bulunmasını zorunlu kılacak düzenlemeler üzerinde çalışmalar da devam ediyor.