Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin ardından, MPİ'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Çekiliş öncesi heyecanın doruğa çıktığı MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 12 EYLÜL

MPİ Sayısal Loto çekilişi, MPİ'nin resmi internte sitesinden saat 21.40'ta canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları da belli oldu.

İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları - 12 Eylül: 3 - 26 - 31 - 34 - 44 - 48

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve 4 milyon 283 bin liralık büyük ikramiye 3. kez devretti.

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.283.143,28 TL 5 bilen kişi sayısı : 136 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.482,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 144.251 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,95 TL

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