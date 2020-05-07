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Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs 2020 - Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

6 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1320. hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1.850.699,67 TL bu hafta ikinci kez devrini gerçekleştirdi. Sayısal Loto tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 6 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonucu...

sayısal loto

Sayısal Loto 6 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.40'ta yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 6 Mayıs Sayısal Loto sonucu...

6 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 05 - 15 - 17 - 26 - 31 - 34

6 Bilen Kişi Sayısı2. DevirKişi Başına Düşen İkramiye1.850.699,67 TL
5 Bilen Kişi Sayısı

103

Kişi Başına Düşen İkramiye4.305,75 TL
4 Bilen Kişi Sayısı4.840Kişi Başına Düşen İkramiye69,30 TL
3 Bilen Kişi Sayısı

81.098

Kişi Başına Düşen İkramiye

10,90 TL

HABERTÜRK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

2 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2 - 4 - 14 - 27 - 29 - 39

6 Bilen Kişi Sayısı1. DevirKişi Başına Düşen İkramiye742.111,48 TL
5 Bilen Kişi Sayısı

42

Kişi Başına Düşen İkramiye7.068,25 TL
4 Bilen Kişi Sayısı2.725Kişi Başına Düşen İkramiye82,35 TL
3 Bilen Kişi Sayısı

45.356

Kişi Başına Düşen İkramiye

13,05 TL

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