Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran Cumartesi 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

6 Haziran 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi öncesi araştırmalar hız kazandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen çekiliş öncesinde birçok kişi sonuçların açıklanacağı saat ve sorgulama ekranını merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30’daki çekilişin ardından erişime açılacak olurken, güncel çekiliş bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı yakından takip ediliyor.

6 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

SÜPERSTAR NE ANLAMA GELİYOR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR VE NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

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Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.