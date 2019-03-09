Endeavor Türkiye’nin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiği ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı’nın ilk modülü gerçekleşti.

Program kapsamında seçilen girişimlerin CEO rolünü üstlenen kurucu ortakları, birinci Founders Day etkinliğinde buluştu.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ve İş Geliştirme Direktörü Utku Tuncay’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Commencis Kurucu Ortağı ve Endeavor Girişimcisi/Mentörü Fırat İşbecer, ScaleUp şirketlerin kurucu ortaklarıyla girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

DEĞER YOL HARİTALARINI ÇIKARDILAR

Söyleşinin ardından, 500 Startups ortağı Enis Hulli, iş geliştirme süreçlerine odaklanan “ScaleUp Girişimler için Metrikler ve KPI’lar” başlıklı eğitimini gerçekleştirdi.

Sonraki eğitimlerde ise, TRPE Capital ortağı Cem Mimaroğlu “Değer Yol Haritası Nasıl Oluşturulur?” konulu eğitimini verdi. Eğitimin ardından gerçekleşen uygulamalı atölyede ScaleUp kurucu ortakları kendi değer yol haritalarını çıkardılar.

Eğitimlerden sonra, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Pronet kurucu ortağı Alp Saul ile gerçekleştirilen söyleşi ile ScaleUp kurucuları, Alp Saul’un şirketini büyütme aşamasında yaşadığı deneyimleri dinleme fırsatı buldular.

Endeavor Türkiye ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı'nın, girişimcilik ekosistemine yeni ve farklı bir değer önerisi getirmeyi hedeflediği belirtildi. Programın, Scaleup aşamasında olan girişimlere özel olarak hazırlanmış içerik ve destekleri ile şirketlerin globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedefine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.

ScaleUp Hızlandırma Programı’nın ilk dönemine kabul edilen 25 ScaleUp girişim ise şu şekilde;

1. Atarlabs

2. FazlaGıda

3. Leo Mühendislik

4. Pakolino

5. SOR'UN

6. Biletino

7. FineDine

8. Manibux

9. Prisync

10. Sparkus

11. Codemodeon

12. FulleGitsin

13. MobiRoller

14. Reengen

15. Sports&Merits

16. Carla

17. Hipicon

18. NARCADE

19. Rent ‘n Connect

20. Temiz

21. BioGuy

22. Inomera

23. Nebyan Doğal

24. Respo Gadgets

25. Tutumluanne