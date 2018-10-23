Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Schalke 04 takımında bir şok daha yaşandı. Daha önce kaleci Fahrmann'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağı daha önce duyurulmuştu. Alman ekibinde hastalığı nedeniyle savunma oyuncusu Naldo'nun kadroda yer almadığı açıklandı.

SCHALKE 04'ÜN GALATASARAY KADROSU

Kaleciler: Alexander Nübel, Yannic Lenze

Savunma: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sané

Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf

Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo

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