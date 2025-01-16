Schmidt için dev rakip!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için en çok istediği isim olan Alman çalıştırıcı, sezon ortasında gelmek istemediğini iletmişti.

Beşiktaş'ın Schmidt dışında da farklı isimlerle görüşmeleri sürerken yeni sezonda göreve başlaması için formüller de düşünülüyor. Siyah-beyazlıların teknik adam gündeminde bunlar yaşanırken Alman basınından flaş bir iddia geldi. Alman devi Dortmund'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in koltuğu sallanmaya başladı. REKLAM

Son 10 yılın en kötü performansını sergileyen sarı-siyahlılarda taraftarların da tepkisi artarken teknik adam değişikliğinin gündeme gelebileceği belirtildi. Çıkan haberlerde Dortmund'un böyle bir kararda ise listesinin ilk sıralarında Roger Schmidt'in yer aldığı belirtilirken Alman hocanın Dortmund'a da sezon ortasında gelmeye sıcak olmadığı aktarıldı.