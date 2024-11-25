Scotty Pippen Jr’dan, babasının eski takımına karşı kariyer rekoru

Scotty Maurice Pippen Jr.’ın formasını giydiği Memphis Grizzlies, dün deplasmanda Chicago Bulls karşısına çıktı.

Memphis Grizzlies’ın 142-131 kazandığı maçta Pippen Jr, 30 sayı atarak kariyerinin en yüksek sayı istatistiğini yakaladı. 1.85 boy ve 24 yaşındaki genç guard, ayrıca 10 asist ve 2 ribaundla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

NBA’de bu sezon 9 Kasım’da oynanan maçta da Memphis Grizzlies, Washington Wizards’ı 128-104 yenerken Scotty Pippen Jr., 11 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performansla triple double yaparak NBA tarihinde babasının ardından triple double yapma başarısı gösteren ilk oyuncu da olmuştu.