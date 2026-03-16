Sean Penn Oscar yerine Ukrayna'ya gitti
Üçüncü kez ödül alan Sean Penn, Oscar gecesi yerine Ukrayna'ya gitmeyi tercih etti
Sean Penn, dün gece Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 2026 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla üçüncü Oscar'ını kazanan 65 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için törene bizzat katılmadı. Oyuncu Kieran Culkin, Pean yerine ödülü kabul etti.Kieran Culkin
Peki, Sean Pean neden Oscar gecesinde yoktu?
Pean'in, Oscar törenine bizzat katılmak yerine Ukrayna'yı ziyaret etmeye karar verdiği öğrenildi. Amerikalı oyuncu, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna'ya verdiği desteği açıkça dile getiriyor.
Pean, 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev’i ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle görüşmüş, kazandığı Oscar ödüllerinden birini hediye etmişti.