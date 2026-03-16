Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Sean Penn Oscar yerine Ukrayna'ya gitti

        Sean Penn Oscar yerine Ukrayna'ya gitti

        Üçüncü kez ödül alan Sean Penn, Oscar gecesi yerine Ukrayna'ya gitmeyi tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar yerine Ukrayna'ya gitti

        Sean Penn, dün gece Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 2026 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

        'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla üçüncü Oscar'ını kazanan 65 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için törene bizzat katılmadı. Oyuncu Kieran Culkin, Pean yerine ödülü kabul etti.

        Peki, Sean Pean neden Oscar gecesinde yoktu?

        Pean'in, Oscar törenine bizzat katılmak yerine Ukrayna'yı ziyaret etmeye karar verdiği öğrenildi. Amerikalı oyuncu, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna'ya verdiği desteği açıkça dile getiriyor.

        Pean, 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev’i ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle görüşmüş, kazandığı Oscar ödüllerinden birini hediye etmişti.

        #Sean Penn
        #Oscar ödülleri
        #Ukrayna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
