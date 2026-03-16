Sean Penn Oscar yerine Ukrayna'ya gitti

Fatih'te 2 katlı binada yangın

FATİH Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'taki 2 katlı binanın 2'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)