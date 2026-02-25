Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sebebi kas kütlesi mi hormonlar mı? Erkek gerçekten kadınlardan daha fazla kaloriye mi ihtiyaç duyar?

        Sebebi kas kütlesi mi hormonlar mı? Erkek gerçekten kadınlardan daha fazla kaloriye mi ihtiyaç duyar?

        Erkeklerin kadınlardan daha fazla yemek yemesi gerektiği sıkça dile getirilen bir görüş. Peki bu gerçekten bilimsel bir temele mi dayanıyor, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 11:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günlük kalori ihtiyacı söz konusu olduğunda kadınlar ve erkekler arasında belirgin bir fark var mı? Uzmanlar, ortalamaların arkasındaki gerçekleri ve bireysel farklılıkları açıklıyor. Tüm ayrıntıları sizin için derledik…

        2

        ERKEKLER GERÇEKTEN DAHA FAZLA KALORİYE Mİ İHTİYAÇ DUYAR?

        Erkeklerin kadınlardan daha fazla kalori tüketmesi gerektiği yönündeki yaygın inanış büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum her birey için geçerli, değişmez bir kural değil. Yaş, boy, kilo, kas oranı ve fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktör günlük enerji ihtiyacını belirliyor.

        3

        ORTALAMALAR NE SÖYLÜYOR?

        Genel kılavuzlara göre 19–64 yaş arası yetişkin kadınların günlük ortalama enerji ihtiyacı yaklaşık 2.000 kalori, erkeklerin ise 2.500 kalori civarında.

        4

        Ancak bu rakamlar yalnızca birer ortalama. İlerleyen yaşla birlikte metabolizma yavaşlıyor ve enerji ihtiyacı da azalıyor. Çocukluk ve ergenlik döneminde ise tablo tamamen farklı.

        5

        METABOLİZMA VE KAS KÜTLESİ FARKI

        Uzmanlar, erkeklerin genellikle daha yüksek bazal metabolizma hızına sahip olduğunu belirtiyor. Yani dinlenirken bile daha fazla enerji harcıyorlar. Bunun temel nedeni vücut kompozisyonu.

        6

        Erkeklerde ortalama olarak kas kütlesi daha fazla; kadınlarda ise yağ oranı daha yüksek. Kas dokusu, yağ dokusuna kıyasla daha fazla kalori yakıyor. Bu farkın arkasında ise hormonlar var.

        7

        Erkeklerde daha yüksek seviyede bulunan testosteron hormonu kas gelişimini destekliyor. Bu nedenle boyu, yaşı ve kilosu aynı olan bir kadın ile bir erkeğin kalori ihtiyacı yine de farklı olabiliyor.

        8

        HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

        Bununla birlikte tablo her zaman bu kadar net değil. Kas oranı yüksek ve aktif bir yaşam süren bir kadın, daha hareketsiz bir erkekten daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabilir.

        9

        Ayrıca uzun süreli ve ciddi kalori kısıtlaması metabolizmanın yavaşlamasına yol açabiliyor. Bu da kişinin temel enerji ihtiyacını düşürebiliyor

        10

        Uzmanlar, günlük kalori ihtiyacının kişisel özelliklere göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Tek bir sayı yerine bireysel hesaplama ve dengeli beslenme yaklaşımı öneriliyor.

        Kaynak: The Guardian

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi