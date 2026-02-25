Sebebi kas kütlesi mi hormonlar mı? Erkek gerçekten kadınlardan daha fazla kaloriye mi ihtiyaç duyar?

ERKEKLER GERÇEKTEN DAHA FAZLA KALORİYE Mİ İHTİYAÇ DUYAR?

Erkeklerin kadınlardan daha fazla kalori tüketmesi gerektiği yönündeki yaygın inanış büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum her birey için geçerli, değişmez bir kural değil. Yaş, boy, kilo, kas oranı ve fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktör günlük enerji ihtiyacını belirliyor.