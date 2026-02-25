Sebebi kas kütlesi mi hormonlar mı? Erkek gerçekten kadınlardan daha fazla kaloriye mi ihtiyaç duyar?
Erkeklerin kadınlardan daha fazla yemek yemesi gerektiği sıkça dile getirilen bir görüş. Peki bu gerçekten bilimsel bir temele mi dayanıyor, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi?
Günlük kalori ihtiyacı söz konusu olduğunda kadınlar ve erkekler arasında belirgin bir fark var mı? Uzmanlar, ortalamaların arkasındaki gerçekleri ve bireysel farklılıkları açıklıyor. Tüm ayrıntıları sizin için derledik…
ERKEKLER GERÇEKTEN DAHA FAZLA KALORİYE Mİ İHTİYAÇ DUYAR?
Erkeklerin kadınlardan daha fazla kalori tüketmesi gerektiği yönündeki yaygın inanış büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum her birey için geçerli, değişmez bir kural değil. Yaş, boy, kilo, kas oranı ve fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktör günlük enerji ihtiyacını belirliyor.
ORTALAMALAR NE SÖYLÜYOR?
Genel kılavuzlara göre 19–64 yaş arası yetişkin kadınların günlük ortalama enerji ihtiyacı yaklaşık 2.000 kalori, erkeklerin ise 2.500 kalori civarında.
Ancak bu rakamlar yalnızca birer ortalama. İlerleyen yaşla birlikte metabolizma yavaşlıyor ve enerji ihtiyacı da azalıyor. Çocukluk ve ergenlik döneminde ise tablo tamamen farklı.
METABOLİZMA VE KAS KÜTLESİ FARKI
Uzmanlar, erkeklerin genellikle daha yüksek bazal metabolizma hızına sahip olduğunu belirtiyor. Yani dinlenirken bile daha fazla enerji harcıyorlar. Bunun temel nedeni vücut kompozisyonu.
Erkeklerde ortalama olarak kas kütlesi daha fazla; kadınlarda ise yağ oranı daha yüksek. Kas dokusu, yağ dokusuna kıyasla daha fazla kalori yakıyor. Bu farkın arkasında ise hormonlar var.
Erkeklerde daha yüksek seviyede bulunan testosteron hormonu kas gelişimini destekliyor. Bu nedenle boyu, yaşı ve kilosu aynı olan bir kadın ile bir erkeğin kalori ihtiyacı yine de farklı olabiliyor.
HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL
Bununla birlikte tablo her zaman bu kadar net değil. Kas oranı yüksek ve aktif bir yaşam süren bir kadın, daha hareketsiz bir erkekten daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabilir.
Ayrıca uzun süreli ve ciddi kalori kısıtlaması metabolizmanın yavaşlamasına yol açabiliyor. Bu da kişinin temel enerji ihtiyacını düşürebiliyor