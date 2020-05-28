Şebnem Akarsu’dan 'İçimdeki Yolcu'



Şebnem Akarsu’nun ilk kitabı “İçimdeki Yolcu”, ertelenmiş zamanın ortasında olduğumuz bugünlerde, ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bekleme sonrasında çıkacağımız yollara ve o yollarda anlam arayışını sürdürmeye beslenen bir umut.

Akarsu'nun, kurumsal iş yaşamından ayrıldıktan sonra, “Hayat bir yolculuktur” mottosuyla tasarladığı seyahatleri bir araya getirdiği “İçimdeki Yolcu” zamanla demlenen iç dökümleri ve kayıtlarından oluşan bir anlatı niteliğinde.

Şebnem Akarsu İclal Aydin Kitap Kulübü’nün üyesi olarak, Artemis Yayınları’ndan çıkan kitabında; gezdiği, gördüğü yerlerdeki yaşadıklarını, bu yerlerin ona hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini anlama, sorgulama ve analiz ile önümüze koyuyor.

“Her şeyin bir sonu varsa, o sona doğru alınacak bir yol var demektir. Yolun sonuna ulaşmak için değil, yolun kendisini yaşamak ve ömrüm boyunca yolda olmak için hep yeniden başlıyorum ben…” cümleleriyle içimizdeki yolcuya sesleniyor ve “tekrar yollara çıkana dek bekle ve kendini dinle…” dedirtiyor.

Unutmamak ve unutulmamak için tutulan notlar, farklı kültürleri ve değerleri gözler önüne sererken bir yandan da kendi içimize dönmeyi, güzel anlar ve anıları canlandırmayı vaat ediyor.

“İçimdeki Yolcu” dünyayı gezme, görme ve anlama isteğiyle baş başa bırakan ve merak uyandıran duygularla, kişisel çemberlerimiz dışındaki dünyaya farklı ve alternatif bir bakış açısı sunuyor.