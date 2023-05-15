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Haberler Borsa Seçim sonrası borsada düşüş: Devre kesici uygulandı! 15 Mayıs 2023 Borsa İstanbul neden düşüyor?
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Seçim sonrası borsada düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi seçim sonrası ilk işlem gününde açılışta yüzde 6.4 düştü. Bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 9.5'i buldu. Değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı

Seçim sonrası borsada düşüş: Devre kesici uygulandı! 15 Mayıs 2023 Borsa İstanbul neden düşüyor?
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul seçim sonrasında sert düşüşle açıldı. BIST 100 endeksi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin henüz resmileşmemiş sonuçlara göre 2. tura kalmasının ardından açılışta yüzde 6.4 gerileyerek 4.489 puana indi.

Açılışta en sert düşüşler banka hisselerinde kaydedildi. BIST Bankacılık endeksi yüzde 9.5 düşerek 4.554 puana geriledi.

Değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 09.55.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Pay Piyasasında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 10.25.00'da eşleştirme yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği aktarılarak, "Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30.00'da yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.

DOLAR VE ALTINDA YÜKSELİŞ

Bu arada cuma gününü 19.58 liradan tamamlayan dolar da sabah saatlerinde 19.65 liraya tırmandı. Gram altın da 1.266 liradan 1.273 liraya çıktı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 98 baz puanlık yükselişle 603'e çıktı.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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