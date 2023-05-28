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Türkiye seçimini yapacak! 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Haberturk.com'da

Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için sandık başında! Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanı bugün belli olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde, oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Sandıklar 17.00'de kapanacak ve ardından oy sayımına geçilecek. En yüksek oyu alan aday, Cumhurbaşkanı olacak ve 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu netlik kazanacak. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından en hızlı, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'dan takip edilebilecek. Anlaşılır grafikler, il il, ilçe ilçe ve bölge bölge adayların oy oranları ile 2. tur seçim sonucu canlı takip ekranını Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    Türkiye, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başında. 2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de hem yurt içinde hem de gümrüklerde bitecek. Oy verme işleminin ardından sandıklarda oy sayımına geçilecek ve Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanı belirlenecek. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından hızlı, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'dan kolaylıkla takip edilebilecek. 

    2. Tur Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com'da Olacak

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçim sonuçları da Haberturk.com'dan öğrenilebilecek. YSK'nın 21.00'de sona erecek olan yayın yasağı kararını erkene çekmesi durumunda Haberturk.com'un 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu sayfası üzerinden il il, ilçe ilçe, bölge bölge ve yurtdışı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını görüntüleyebileceksiniz. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları için hemen aşağıda yer alan Habertürk 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu bağlantısına tıklamanız yeterli. Anlaşılır grafikler, detaylı haberler ve seçim sonucu canlı takip ekranı için Haberturk.com'u ve Haberturk.com'un mobil uygulamasını takip etmeyi unutmayın.

    Habertürk'ün 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Canlı Ekranı İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    Seçim Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?

    27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam ediyor. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağını 18.30 itibarı ile kaldırmıştı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları belli olmaya başlayacak.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ekranı İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları ve Toplam Oy Oranı

    Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın il il aldığı oy oranı ve seçim sonucunu görüntülemek için hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    28 Mayıs 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları ve Toplam Oy Oranı

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il aldığı oy oranı ve seçim sonucunu görüntülemek için hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    İl İl 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Haberturk.com'da

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa başta olmak üzere il il Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından il il Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ve il il Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. İşte, 2023 il il Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları canlı takip ekranı

    İl İl 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Oy Oranları Canlı Takip Etmek İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    İlçe İlçe 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Haberturk.com'da

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, ilçe ilçe Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından ilçelere göre Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ve ilçelere göre Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. İşte, 2023 ilçe ilçe Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları canlı takip ekranı

    İlçe İlçe 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Oy Oranları Canlı Takip Etmek İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    Bölge Bölge 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Haberturk.com'da

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi olmak üzere bölge bölge Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından bölgelere göre Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ve bölgelere göre Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. İşte, 2023 bölge bölge Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları canlı takip ekranı

    Bölge Bölge 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Oy Oranları Canlı Takip Etmek İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    Yurtdışı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Haberturk.com'da

    28 Mayıs 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere yurt dışında oy kullanılan bütün ülkelerin sonuçları ile Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından ülkelere göre Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ve ülkelere göre Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. İşte, 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları canlı takip ekranı

    Yurtdışı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Oy Oranları Canlı Takip Etmek İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI CANLI 28 Mayıs 2023: 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu İl İl YSK Türkiye Geneli Oy Oranı ile Kim Kazandı?

    İlk Turda Cumhurbaşkanı Adayları Ne Kadar Oy Aldı?

    Toplamda 55 milyon 833 bin 175 oy kullanıldı. Bu oyların 1 milyon 37 bin 101 tanesi geçersiz sayıldı.

    Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 27 milyon 133 bin 837 kişiden oy alarak yüzde 49.52 oy aldı.

    Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı.

    Memleket Partisi adayı Muherrem İnce toplamda 236 bin 97 kişiden oy alarak yüzde 0.43 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan toplamda 2 milyon 831 bin 208 kişiden oy alarak yüzde 5.17 oy aldı.

    1. Tur (14 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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