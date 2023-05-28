Türkiye, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başında. 2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de hem yurt içinde hem de gümrüklerde bitecek. Oy verme işleminin ardından sandıklarda oy sayımına geçilecek ve Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanı belirlenecek. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından hızlı, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'dan kolaylıkla takip edilebilecek.

2. Tur Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com'da Olacak

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçim sonuçları da Haberturk.com'dan öğrenilebilecek. YSK'nın 21.00'de sona erecek olan yayın yasağı kararını erkene çekmesi durumunda Haberturk.com'un 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu sayfası üzerinden il il, ilçe ilçe, bölge bölge ve yurtdışı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını görüntüleyebileceksiniz. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları için hemen aşağıda yer alan Habertürk 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu bağlantısına tıklamanız yeterli. Anlaşılır grafikler, detaylı haberler ve seçim sonucu canlı takip ekranı için Haberturk.com'u ve Haberturk.com'un mobil uygulamasını takip etmeyi unutmayın.

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