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Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşların gözü "Seçimi kim kazandı?" sorusuna çevrilmiş durumda. Son açıklanan verilere göre yarış Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam ediyor. İşte Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne oldu? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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  • Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne oldu, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı kazandı?

    Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla sayım süreci başladı. Kesin olmayan seçim sonuçları gelmeye devam ederken gözler "Seçimi kim kazandı, hangi aday cumhurbaşkanı oldu?" sorusuna çevrildi. İşte Mlletvekili Seçimi sonuçlarına göre birinci olan parti ve Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile kazanan aday...
  • Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne oldu, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı kazandı?

    SEÇİMİ KİM KAZANDI?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçları henüz netleşmedi. Saat 23.53 itibarıyla kameralar karşısına geçen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener; "Yurt içinde yüzde 71.64, yurt dışı yüzde 18.76 açıldı. Yüzde 69,12 toplam açılan sandık. Sisteme veri girişi devam etmektedir.

    Siyasi parti temsilcileri veri girişini izlemektedir. Veri girişleri siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.. Veri girişinde aksama, gecikme söz konusu değildir.

    Süreç önce sandık daha sonra ilçe ve bilahare il seçim kurullarında birleştirme ve YSK'ya aktarmaktadır. Herhangi gecikme, arıza sözkonusu değildir. Tüm sandıklar açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları tüm kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu. 

    YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne oldu, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı kazandı?

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK, 14 Mayıs Pazar günü saat 18.30 itibarı ile yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. 2023 Seçim sonuçlarını, Habertürk'ün seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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