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Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK açıkladı: Seçmen listeleri ne kadar askıda kalacak?

2023 Türkiye genel seçimleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyurulan seçim takvimi, 18 Mart Cumartesi günü itibariyle başlayacak. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar en çok; seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak 2023? YSK açıkladı: Seçmen listeleri ne kadar askıda kalacak?

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci yarın başlıyor. Peki, seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak ve hangi tarihe kadar askıda kalacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...
  • Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak 2023? YSK açıkladı: Seçmen listeleri ne kadar askıda kalacak?

    SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

    Seçmen Listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde askıya çıkacak. 

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.
  • Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak 2023? YSK açıkladı: Seçmen listeleri ne kadar askıda kalacak?

    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi yapılacak. Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci başlayacak.
  • Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak 2023? YSK açıkladı: Seçmen listeleri ne kadar askıda kalacak?

    Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak. Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verme süresi sona erecek.
  • Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak 2023? YSK açıkladı: Seçmen listeleri ne kadar askıda kalacak?

    2 NİSAN'A KADAR ASKIDA

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan 2023 tarihinde askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

    Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak. Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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