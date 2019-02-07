Seçmen sorgulama ekranı YSK tarafından erişime açıldı. Vatandaşlar yurt içi oy kullanacağı sandık numaralarını kolaylıkla öğrenebilecek. Geçtiğimiz aylarda Yüksek Seçim Kurulu seçmen listelerini muhtarlıklarda askıya almıştı.

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR? 2019

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),internet sitesinden 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.

Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım?" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK’nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.

SEÇMEN SORGULAMA

OY KULLANMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK’nın sitesinde nasıy oy kullanılacağına dair bir broşür de yayımlandı. Buna göre, 5 adımda oy verme işlemi şu şekilde olacak;



1- Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK),nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2- Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3- Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4- Oy zarfını sandığa atın.

5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.