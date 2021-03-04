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Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

35 yaşındaki oyuncu, bir Hint müziği eşliğinde dans ettiği anları yayınladı.

Performansı ile kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Seda Bakan, paylaşımına "Bollywood dansı benden sorulur" notunu düştü.

"ELTİMGİLE BÖREK AÇMAYA GİDERKEN BEN!"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de iki yaşındaki kızı Leyla ile birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıkmıştı.

80'ler tarzıyla objektif karşısına geçen Seda Bakan, kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafında "Eltimgile börek açmaya giderken ben!" ifadelerini kullanmıştı.