Seda Bakan: Türk dizilerine hayranlar

Seda Bakan, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Tanıtım amaçlı bir ziyarette bulunduğunu söyleyen oyuncu, "Madrid'i inanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle; ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem" dedi.

"TÜRK DİZİLERİNİN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR"

Bakan, "Çok sıcakkanlılar" diye tanımladığı İspanyol halkının, Akdeniz ülkesi insanı olma özelliğini tamamen yansıttığını dile getirdi. "Türk dizilerinin gücü yurt dışında inanılmaz" diyen oyuncu, izlenimlerini şöyle aktardı: Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz. Pastanede, mağazada, yolda çoğu kişi tanıyor. Burada gösterilen dizim 'Zeytin Ağacı' çok ünlü olmuş ve bu gurur, onur verici. İspanyollar, birçok Türk dizisini biliyor, Türk dizilerine hayranlar. Demek ki bir şeyi başarıyoruz.

Yurt dışında, "Sizi tanıyoruz" diyerek, yanına gelen ve genelde oynadıkları dizinin ismini söyleyen kişilerle karşılaştıklarını anlatan Bakan, "Açıkçası gurur duyuyorum. Ayrıca dizideki karakterim eğlenceli biri. Onu kendine benzetip 'Benim gibisin' diyen de çok oluyor. Herkes kendinden bir şey buluyor; bu da mutluluk verici" diye konuştu.

"ÇOK BENZER YANLARIMIZ VAR"

İspanyolların Türklere, Türklerin de İspanyollara büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan ünlü oyuncu, iki halkın birbirine benzediğini söyledi. Oyuncu, "Yemek kültürü, insanların paylaşma kültürü, duyguların derinden yaşanması gibi çok benzer yanlarımız var. İspanyolları gördüğümde bana, bize çok yakın geliyorlar" şeklinde konuştu.

İspanya'da olası sinema projeleri için, "İnşallah, keşke olsa. Pedro Almodóvar'a selamlarımı yolluyorum" diyen Bakan; "Keşke İspanyolca bilsem de size burada İspanyolca bir şarkı söyleyebilsem. Bizim işimiz ezber tabii ki, her türlü şey yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodóvar'ın hayranı olduğunu dile getiren Seda Bakan, İspanya'da aynı film setinde olmak isteyeceği ünlüleri de 'dünya yıldızları' olarak tanımladığı Javier Bardem ve Penelope Cruz olarak sıraladı.

"EVRENSEL SENARYOLARA YÖNELMEK GEREKEBİLİR"

Türk dizilerinin başarısının sinemaya neden aynı oranda yansımadığına dair değerlendirmelerde de bulunan Bakan, şu ifadeleri kullandı: Belki de Türk sinemasının biraz daha evrensel konuları işlemesi gerekiyor ya da görüntü kalitesi ve güçlü montaj da etkili olabilir. Biz daha çok gişe filmleri yapıyoruz. Dizilerimiz gibi daha dokunaklı filmlerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Dünya sinemasında boy gösteren, bunu yapan yönetmenlerimiz var ama belki bir tık daha evrensel senaryolara yönelmek gerekebilir.

Son olarak, SHOW TV ekranlarında yayınlanan 13 bölümlük 'Rüya Gibi' dizisinin çekimlerini tamamladığını söyleyen Seda Bakan, bir süre televizyon dizilerine ara vermek istediğini söyledi. Bazı senaryoları değerlendirdiğini ifade eden oyuncu, yakın zamanda sinema veya dijital platform projeleriyle izleyici karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.