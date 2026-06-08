Seda Sayan: Kocam bensiz tatile gidemez

2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, aşk ve evlilikle ilgili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Sayan, son olarak kendisine yöneltilen "Eşiniz siz olmadan erkek arkadaşlarıyla tatile gidebilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

"NE OLUYORSA O TATİLLERDE OLUYOR"

Kafa TV'de yayınlanan programda konuşan 63 yaşındaki şarkıcı, "Kocamın bensiz neden tatile gitsin ki? Bir işi olur, arkadaşlarıyla yemeğe çıkar; buna karışmam. Asla arayıp hesap sormam. İsterse beni arasın ama ben 'Neredesiniz?' diye sormam. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli. Ben de kadın arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim, o da buna karışmaz. Ancak tatil başka bir konu. Tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seda Sayan, daha önce yaptığı açıklamalarda da erkeklerin gün boyu evde vakit geçirmesine sıcak bakmadığını dile getirmişti. Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar, işine gider, akşam da evine döner. İşi olmasa ya da emekli olsa bile evden çıkmalı. Evde köşe yastığı gibi oturmamalı" demişti.