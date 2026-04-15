        Seda Sayan: Para yüzünden hiç boşanmadım

        Seda Sayan: Para yüzünden hiç boşanmadım

        Seda Sayan, hayranlarının sorularını yanıtladığı programında kadınların kendi parasının kazanmasının önemine vurgu yaptı. Sayan ayrıca, "Para yüzünden hiç boşanmadım" dedi

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:12 Güncelleme:
        "Para yüzünden hiç boşanmadım"

        2022'de Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, hayranlarının sorularını cevapladı. Sayan, "Kadın daha fazla para kazanırsa ilişki bozulur mu?" sorusunu da yanıtladı.

        Seda Sayan, “Her şeyde birliktesiniz de para sizi neden ayırıyor? Ben de bunu anlamadım. 6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı. Başka şeylerdendi. Para ne alaka? Para, en son konuşulacak şeydir. İnsanın özgüveni, hayattaki duruşu daha önemlidir. Mecbur çalışacaksınız. Ben gözümü açtım çalışıyorum, yine çalışıyorum. Bundan da zevk alıyorum. Ne kadar güzel bir konfor. Patronluk taslamasın, herkes kendisinin efendisi olsun. Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim. Kendi paranızı kazanın, kimsenin cebiyle işiniz olmaz. O zaman kalbiyle, karakteriyle ilgilenirsiniz. Siz kazanın paranızı kadınlar" dedi.

        Kafa TV'deki programında soruları yanıtlayan kızların beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi: Karşındaki delikanlının biraz da bütçesine göre hareket etmen lazım. Erkeğin ona vereceği değere değil arabaya bakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ‘Sen nasıl evleniyorsun? Evlenecek adam bulamıyoruz.’ Evlenecek adam çok. Önce ellerinizin arasına başınızı alacaksınız ve düşüneceksiniz, beklentiniz ne? Adamların ailenize karşı tavrı nasıl, size karşı nasıl? Bunlar önemli. Aslan gibi çocukları harcıyorsunuz. Yapmayın.

        Seda Sayan, nasıl erkekleri tercih etmek gerektiğini de şu sözlerle anlattı: Kızlar omzu düşük seviyor sonra canları yanıyor. Bence biraz romantik olsun. Romantik erkekten zarar gelmez. ‘Maço severim’ diyeni de anlamıyorum. Maçoluk neye göre? Tavsiye etmiyorum. Kızlar sonra darılıyorsunuz ve ters tepiyor. Romantik erkek, yanında rahat hissettiğin, yanında film seyrederken ağlayandır. Bırakın ağlasın, boşaltsın kendini.

        Seda Sayan, hangi erkeklerden uzak kalmak gerektiğini de açıkladı. Sayan, "Kızlar sevgiliniz ‘İhtiyacım var, benim için kredi çeker misin?’ dediğinde hemen uzayın. Borcu da varsa uzayın. Borçları kapatsın öyle gelsin. Evlenmeden önce böyle geliyorsa, sıkıntılı. Evlisinizdir, birlikte bir borcun altına giriyorsunuzdur, tamam. Ne olur bu işlere dikkat edin. Sosyal medyadan tanışıp adamın yüzünü görmeden para gönderenler, siz geri zekâlı mısınız?" ifadelerini kullandı.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        2026'nın en büyük astronomik olayları kapıda
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!