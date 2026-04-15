Seda Sayan: Para yüzünden hiç boşanmadım

2022'de Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, hayranlarının sorularını cevapladı. Sayan, "Kadın daha fazla para kazanırsa ilişki bozulur mu?" sorusunu da yanıtladı.

Seda Sayan, “Her şeyde birliktesiniz de para sizi neden ayırıyor? Ben de bunu anlamadım. 6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı. Başka şeylerdendi. Para ne alaka? Para, en son konuşulacak şeydir. İnsanın özgüveni, hayattaki duruşu daha önemlidir. Mecbur çalışacaksınız. Ben gözümü açtım çalışıyorum, yine çalışıyorum. Bundan da zevk alıyorum. Ne kadar güzel bir konfor. Patronluk taslamasın, herkes kendisinin efendisi olsun. Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim. Kendi paranızı kazanın, kimsenin cebiyle işiniz olmaz. O zaman kalbiyle, karakteriyle ilgilenirsiniz. Siz kazanın paranızı kadınlar" dedi.

Kafa TV'deki programında soruları yanıtlayan kızların beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi: Karşındaki delikanlının biraz da bütçesine göre hareket etmen lazım. Erkeğin ona vereceği değere değil arabaya bakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ‘Sen nasıl evleniyorsun? Evlenecek adam bulamıyoruz.’ Evlenecek adam çok. Önce ellerinizin arasına başınızı alacaksınız ve düşüneceksiniz, beklentiniz ne? Adamların ailenize karşı tavrı nasıl, size karşı nasıl? Bunlar önemli. Aslan gibi çocukları harcıyorsunuz. Yapmayın.

Seda Sayan, nasıl erkekleri tercih etmek gerektiğini de şu sözlerle anlattı: Kızlar omzu düşük seviyor sonra canları yanıyor. Bence biraz romantik olsun. Romantik erkekten zarar gelmez. ‘Maço severim’ diyeni de anlamıyorum. Maçoluk neye göre? Tavsiye etmiyorum. Kızlar sonra darılıyorsunuz ve ters tepiyor. Romantik erkek, yanında rahat hissettiğin, yanında film seyrederken ağlayandır. Bırakın ağlasın, boşaltsın kendini.

Seda Sayan, hangi erkeklerden uzak kalmak gerektiğini de açıkladı. Sayan, "Kızlar sevgiliniz ‘İhtiyacım var, benim için kredi çeker misin?’ dediğinde hemen uzayın. Borcu da varsa uzayın. Borçları kapatsın öyle gelsin. Evlenmeden önce böyle geliyorsa, sıkıntılı. Evlisinizdir, birlikte bir borcun altına giriyorsunuzdur, tamam. Ne olur bu işlere dikkat edin. Sosyal medyadan tanışıp adamın yüzünü görmeden para gönderenler, siz geri zekâlı mısınız?" ifadelerini kullandı.