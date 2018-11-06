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Üren, "Asena'yla birlikte stüdyoya gidiyorduk. Arabadan indim ve bir baktım birisi 'Asena' diye sesleniyor. O an Asena benim yanımda vuruldu. Ben şok geçirdim. Aylarca kendime gelemedim. Bugüne kadar hiç konuşamadım. Olaydan sonra hep panik oldum. Arabalardan inerken aylarca hep arkama baktım öyle yürüdüm" şeklinde konuştu.