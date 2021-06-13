Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Zorunlu Trafik Sigortası'nda yasalaşan yeni düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek.” denildi.

VATANDAŞLAR TAZMİNATLARINA HEMEN KAVUŞACAK

Düzenlemenin esas amacının herhangi bir hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğuna vurgu yapılan açıklamada, böylece gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu belirtildi.

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle yeni dönemde tazminatların ödenmesinde uygulama birliği sağlanarak, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacağına dikkat çekildi. Konuya ilişkin olarak söz konusu açıklamada, “Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken Sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha etkin yönetebilecek bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler. Ayrıca trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

DETAYLAR AÇIKLANACAK

SEDDK, kanunun kendisine verdiği yetki ile en kısa süre içinde değer kaybı tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı (vefat tazminatı) ve sakatlık tazminatı hesaplamaları için esas alınacak aktüeryal ve teknik yöntemler ile bunlara ilişkin esasların düzenleneceğinin altını çizdi. Bu şekilde, sigorta hukukuna ve sigortacılık tekniğine en uygun yöntemlerin belirlendiği bir tazminat ödeme mekanizmasının sağlanacağını belirtti.



MAKUL PRİMLER ÖDENECEK

SEDDK, tazminat hesaplamalarına dair usul ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve dolayısıyla finansal durumlarının öngörülebilir olmasını da sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle zorunlu trafik sigortasını temin etmeye devam edeceğini belirtti. SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar tarafından ödenebilir seviyede olmasının hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına dikkat çekti.