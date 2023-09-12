Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

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"Antik kent, tiyatrosuyla, kutsal alanıyla, tapınakları, kilise ve yazıtlardaki meclis belgeleriyle büyük bir şehir. Çalışmalar buranın bir Anadolu kenti olduğunu gösteriyor. Biz bunu daha çok ana karadaki mezarlık alanında ele geçen buluntularda gördük. Ölü gömme gelenekleri, mezarlıklar hiç kaybolmayan gelenekler.

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Bu gelenekler Neolitik Çağ'dan beri devam eden gelenekler. Buradaki mezarlar platform şeklinde aile mezarlığı ve büyük duvarları olan, içerisinde en az 5-6 mezarı olan, hem ölülerin yakıldığı hem de normal gömülerin bulunduğu mezarlar. Bu mezarlar Leleg mezarlarının aynısı. Lelegler de Karyalıların bir kolu. Bu nedenle burası aslında bir Anadolu kenti."