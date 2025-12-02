3. şef ceketinin sahibi oldu! 2 Aralık MasterChef'te ceketi kim kazandı?
MasterChef'te adım adım finale doğru gidilirken şef ceketleri sahibini bulmaya başladı. Çağatay ve Sezer'in ardından 3. şef ceketi sahibini buldu. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan pancar ve büş peynirinden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı MasterChef'te 3. şef ceketini giydi. Peki, "MasterChef'te ceketi kim kazandı?" İşte 2 Aralık Salı MasterChef'te ceketi kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar 3. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergiledi. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacının yemeğine kaşık attı. İki etaplı finalin ardından en çok puanı toplayan yarışmacı, şef ceketinin sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 2 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi oldu. Haftanın 3. şef ceketini Özkan kazandı.
MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te ilk ceketin sahibi Çağatay oldu.