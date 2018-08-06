Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Elazığ Şehir Hastanesi'nin isminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ'da hizmete alınan şehir hastanesinin adı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak değiştirildi.

Polat "Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a geldiğinde böyle bir sözü vardı. Şehir Hastanesi'nin isminin Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olacağını ifade etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün itibariyle bu gerçekleşmiş oldu. Bugün Bakanlık'tan bize yazı geldi. Elazığ Şehir Hastanesi'nin ismi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak bugünden itibaren tescillenmiş oldu. Ben şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin adını Şehir Hastanemizde yaşatmak bizi de oldukça memnun etti. Hayırlı, uğurlu olsun diliyorum" dedi.

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı olan Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İzmir'de gerçekleştirilen hain saldırıda 1 teröristi öldürüp şehit olan trafik polisidir.

62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i İzmir saldırısından 55 gün önce kanser hastalığından dolayı kaybetmiştir. 8 yıldır İzmir'de görev yapan Fethi Sekin'in, 6 kardeşi bulunmaktadır.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısında 1 teröristi etkisiz hale getiren ve ardından sırtından vurularak şehit olan Sekin, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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