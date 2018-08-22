Dünya "Turkish kebap" olarak biliyor ama Türkiye çapında yaygınlaşması son 20-30 yılda oldu. Kentleşme ve kişi başına gelirin artmasıyla da ilişkisi var. Kebap dediğin kırmızı etten yapılırdı. O da Türkiye’de çok pahalı. Etin kaliteli yeri lazım.

Kebapçıların asıl iş yaptığı ise kıyma kebabı. Çünkü yağ karışım oranı yüksek. Kıymaya yüzde 30-40 yağ karıştırmak normal artık. Hatta et fiyatları yükseldikçe yağ oranının arttığı dahi söylenebilir. Halbuki kentleşmenin ve gelir düzeyinin artmasının bir sonucu olarak insanların daha yağsız yeme gereği artarken tersi gerçekleşiyor.