Dünya "Turkish kebap" olarak biliyor ama Türkiye çapında yaygınlaşması son 20-30 yılda oldu. Kentleşme ve kişi başına gelirin artmasıyla da ilişkisi var. Kebap dediğin kırmızı etten yapılırdı. O da Türkiye’de çok pahalı. Etin kaliteli yeri lazım.
Kebapçıların asıl iş yaptığı ise kıyma kebabı. Çünkü yağ karışım oranı yüksek. Kıymaya yüzde 30-40 yağ karıştırmak normal artık. Hatta et fiyatları yükseldikçe yağ oranının arttığı dahi söylenebilir. Halbuki kentleşmenin ve gelir düzeyinin artmasının bir sonucu olarak insanların daha yağsız yeme gereği artarken tersi gerçekleşiyor.
BAKLAVA VE KÜNEFENİN DE ADRESİ ONLAR
Hatta kebap işinde artık giderek daha fazla beyaz et kullanılıyor. Dönerde olduğu gibi. İyi kebapçılar aynı zamanda iyi baklava, iyi künefe ve kadayıfın da adresi. Ülkemizde klasik anlamıyla kebap Güneydoğu, Akdeniz’in doğusu, turistik bölgeler, Ankara ve İstanbul’un da içinde yer aldığı Doğu Marmara’da yaygın. İzmir daha çok balıkçı, sebzeci.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ KEBAP ADRESLERİ
Haritadaki işaretlerin üzerine tıklayarak, o şehirlerdeki en meşhur kebapçıları ve iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.