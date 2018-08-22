En iyi kebapçılar

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:52:44 Güncelleme: 09:52:44

Bayram nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 30 milyon insan yolculuk yapıyor. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım,  bayram yolculuğuna çıkanlar için Türkiye'nin lezzet haritasını çıkardı. 7 bölge, 81 ilde en iyi sulu yemek nerede yedir? En iyi köfte hangi illerde yapılır? En lezzetli tatlının adresi neresidir? En meşhur köfteciler için gidilecek adresler hangileri? İnteraktif lezzet haritamızın bugünkü durağı kebapçılar...

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Dünya "Turkish kebap" olarak biliyor ama Türkiye çapında yaygınlaşması son 20-30 yılda oldu. Kentleşme ve kişi başına gelirin artmasıyla da ilişkisi var. Kebap dediğin kırmızı etten yapılırdı. O da Türkiye’de çok pahalı. Etin kaliteli yeri lazım.

Kebapçıların asıl iş yaptığı ise kıyma kebabı. Çünkü yağ karışım oranı yüksek. Kıymaya yüzde 30-40 yağ karıştırmak normal artık. Hatta et fiyatları yükseldikçe yağ oranının arttığı dahi söylenebilir. Halbuki kentleşmenin ve gelir düzeyinin artmasının bir sonucu olarak insanların daha yağsız yeme gereği artarken tersi gerçekleşiyor.

BAKLAVA VE KÜNEFENİN DE ADRESİ ONLAR 

Hatta kebap işinde artık giderek daha fazla beyaz et kullanılıyor. Dönerde olduğu gibi. İyi kebapçılar aynı zamanda iyi baklava, iyi künefe ve kadayıfın da adresi. Ülkemizde klasik anlamıyla kebap Güneydoğu, Akdeniz’in doğusu, turistik bölgeler, Ankara ve İstanbul’un da içinde yer aldığı Doğu Marmara’da yaygın. İzmir daha çok balıkçı, sebzeci.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ KEBAP ADRESLERİ

Haritadaki işaretlerin üzerine tıklayarak, o şehirlerdeki en meşhur kebapçıları ve iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.

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