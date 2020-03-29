Şehirler arası yolculuk izin belgesi nedir? Şehirler arası yolculuk izin belgesi nasıl alınır? soruları dün akşam saat 17.00 itibari ile yasaklanan şehirler arası otobüs yolculukları nedeniyle gündemde. Corona virüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası dolaşımı engellemek ve azaltmak için alınan karar doğrultusunda tüm otobüs seferleri iptal edildi. Sadece şehirler arası yolculuk izin belgesi olanlar şehir değişikliği yapabilecek. Şehirler arası yolculuk izin belgesi ile ilgili detaylar haberimizde...

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZİN BELGESİ NEDİR?

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri, dün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabilecek. Valiliğin izin verdiği belgeye "şehirler arası yolculuk izin belgesi" deniyor.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Bu izin, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulları'nca, Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

THY'DEN SEYEHAT AÇIKLAMASI

Koronavirüs önemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatta 14 noktaya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY),bugün saat 17.00 itibariyle yolculardan seyahat izni belgesi talep edileceğini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17:00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından, "Havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz." denildi.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı uçuşların 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulduğu anımsatıldı.

Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esaslarının da yeniden düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurt içi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz, tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz."