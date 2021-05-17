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Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni düzenleme geldi! İşte detaylar

Kademeli normalleşme ile şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Tam kapanmayla birlikte özel izin hariç şehirlerarası seyahat tamamiyle kısıtlanmıştı. Tam kapanma bugün sona erdi. Kademeli normalleşmeyle ilgili ise İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevabı.

Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni düzenleme geldi! İşte detaylar

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan itibariyle başlayan tam kapanma süreci bugün itibariyle sona erdi. Peki, kademeli normalleşmede şehirlerarası seyahat yasağı kalkacak mı? merak edilen soru İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte cevabını buldu. İşte, "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun cevabı...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde şehirlerarası seyahat yasağıyla ilgili şu hükümler yer aldı:

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.

Yani 17 Mayıs yarından itibaren 19.00 - 05.00 arasında ve hafta sonu şehirlerarası seyahat yasağı uygulanacak.

YASAKTAN KİMLER MUAF

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

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