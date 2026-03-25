Şehirli kadınlar için zamansız, konforlu ve minimal tasarımlar

Trendyolmilla ile Muse For All, zamansız çizgileri, konforu ve modern tasarımı bir araya getiren bir koleksiyon hazırladı. 62 parçalık koleksiyon 24 Mart itibarıyla Trendyolmilla uygulaması üzerinden moda severlerle buluştu.

Koleksiyon, omuz detaylı ceketlerden modern kesimli elbiselere kadar çeşitli parçalar içeriyor. Ayakkabı, kemer ve çantalarla tamamlanan tasarımlar, gündüzden geceye kullanılabiliyor.

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna iş birliği hakkında, "Yeni koleksiyon ile ikonik, minimal, her gardırobun olmazsa olmaz parçaları ve modern şehir yaşamında konfor ve klasik şıklığı bir arada sunan modelleri kullanıcılarımıza sunuyoruz" dedi.

Muse For All'un kurucusu ve kreatif direktörü Yasemin Öğün ise işbirliğini "Kadınların kendilerini hem rahat hem stil sahibi hissedebilecekleri parçalar tasarlamak bu iş birliğinin en büyük motivasyonu oldu. Aynı zamanda bu proje, tasarımın daha fazla insana ulaştıkça gerçek anlamda değer kazandığını benim için bir kez daha gösterdi" sözleriyle değerlendirdi.