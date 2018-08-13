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Şehit çocuğuna sürpriz doğum günü

Batman'da 2006 yılında gazi, 2016 yılında da Şırnak'taki çukur olayları sırasında şehit olan özel harekatçı Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan'ın geride bıraktığı üç çocuğundan Emre İhsan için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

13.08.2018 - 13:24 | Güncelleme:

Bulut Kutlu'nun haberine göre 11 yaşına giren Emre İhsan için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde jandarma aracı bayraklarla süslenerek şehir turu atıldı. Şehir turu sırasında motorize polis ekipleri jandarma ekiplerine eşlik ederken, tur sonrası doğum günü etkinliğinin yapılacağı yere getirilen Emre İhsan'ı İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hamit Bal, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekaçar, şehit ve gazi aileleri ve davetliler karşıladı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğine Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da katıldı. Doğum günü etkinliğinde davul zurna eşliğinde halay çekildi. Pasta kesimi sonrası Emre İhsan ve davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

"OĞLUMUN İLK VE TEK DOĞUM GÜNÜ"

Şehit uzman çavuşun eşi Ümran Turan, Emre İhsan'ın babası sürekli görevde olduğu için hiç doğum günü kutlaması yapamadıklarını belirterek "Söylenecek çok şey var ama oğlumun ilk ve tek doğum günü diyebilirim. Çünkü babası varken de hiç olmadı doğum günü. Çünkü hep görevdeydi. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Batman Derneği Başkanı Ömer Bey oğluma unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Böyle bir geceyi hazırladıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"ŞEHİT ÇOCUKLARINI EN ÇOK SEVİN"

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekaçar da "Emre İhsan ve onun gibi nice vatan evlatları bu vatan için, ezan için, bayrak için babalarını toprağa gömdüler. Buradan herkesten istirham ediyorum lütfen çocukları sevin, yetim çocukları daha çok sevin ama şehit çocuklarını en çok sevin. Çünkü şehit çocuklarının 'baba' diye sarılacakları bir mezar taşından ve devletten başka sarılacak kimseleri yoktur" diye konuştu.

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