Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 7 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit oluşunun 7’nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehit savcı Kiraz’ın makam odası ziyaret edildi, akabinde odasında Kur’an-ı Kerim okundu.

"MEHMET SELİM KİRAZLARI BİTİREBİLDİLER Mİ?"

Başsavcı Şaban Yılmaz konuşmasında, "Her 31 Mart’ta olduğu gibi bizler bugün yine hep beraber buradayız. Bugün bizim için hüzünlü bir gün, üzüntülü bir gün ancak bir taraftan hüznümüzü yaşarken, diğer taraftan dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek, devletimize, milletimize sahip çıkmak ve sahiplenmek için buradayız. Mehmet Selim kardeşimiz kişisel bir husumet edeniyle şehit edilmedi. Devletin bir memuru olduğu için, yargının bir neferi olduğu için şehit edildi. Yargı çalışanları olarak bizler her zaman adaletin tecellisi için hukuk devletinin ikamesi için çalışıyoruz, çalışmaktayız. Hakim ve savcılık en kutsal görevlerden biridir. Yargı mensubu sadece ve sadece adaletin tecellisi için vazifesini yapar. Bizler hak ve hukukla uğraşıyoruz. Mağdurun ve mazlumun dertlerine çare arıyoruz. Suç işleyenlere kanunlar çerçevesinde hesap soruyoruz ve bunları da bu millet adına yapıyoruz. Polisimiz ve askerimiz dağda, bayırda, karda, kışta görev yaparken, nöbet tutarken nasıl vatani bir görevi ifa ediyorsa, bizler de bu devletin temel direği olan adaletin sağlanması için kılı kırk yararak görev yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Polisimiz gibi, askerimiz gibi bizler de şehit olabiliriz veya yaralanıp gazi olabiliriz. Aynı Mehmet Selim Kiraz kardeşimizin olduğu gibi. Peki Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi şehit ettiler de ne oldu? Mehmet Selim Kiraz’ları bitirebildiler mi? Bizleri korkutup sindirebildiler mi? Bakın bizler yine buradayız. Yüzlerce, binlerce Mehmet Selim Kiraz’lar olarak buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hakim ve savcı sadece anayasanın ve kanunun gereğini yapmadığı konusunda, yapıp yapmadığı konusunda endişe etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"BİR MEHMET SELİM GİDER, BİN TANE MEHMET SELİM DAHA DOĞAR"

Konuşmasını yapan Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ise "Gerçekten 31 Mart bizim için çok acı ve kara bir gün. Evet, biz o günü yaşadık ama olsun yaşayalım, bu milletin bir ferdiyiz biz, bu şerefli devletin vatandaşıyız. Biz bu devlet için bir can değil bin can feda etmeye hazırız. Bizim için düğün, bayram olur, hiç kimse endişe etmesin bundan. Bir Mehmet Selim gider, bin tane Mehmet Selim daha doğar, bundan hiç kimsenin kuşkusu da olmasın. Evet, o gün çok acı bir gündü. Ben eşimle beraber evimizde oturuyorduk, torunlarımızla beraberdik. Saat 12.00 civarında, 12.30 civarında bir baktım, sağ olsunlar komşumuz olan hakim beylerden birkaç tanesi indiler. Muhterem Başsavcım, o dönemin Başsavcısı da şu anda burada, biz tabi biraz böyle konuştuk. Sayın Bakanım, saat 12.30 geldiler, hayırdır dedim, bir baktım, elbette ki içim acı. Elinizden öper, benim küçük torun 7 yaşında. Arka odadan tabii ki televizyon izlemiş, bakmış ki babasının bu halini. 2 tane terörist giriyor, odasında rehin alıyor, elini, kolunu, ağzını bağlıyor, silahını şakağına dayıyor ve kendi çalıştığı bilgisayar ile bütün dünyaya canlı yayın açıyor. Kız da bunu görünce, biz hepimiz hani bizim babamız biz küçükken herkese gücü yeter zannederdik" diye konuştu.

"BU DEVLET UĞRUNA İSE BİR TANE OĞLAN DEĞİL BİN TANE OĞLUMUZ OLSA DA FEDA OLSUN"

Şehidin babası Hakkı Kiraz konuşmasının devamında, "Acaba bizim şahsımıza karşılık mı? Baktık ki bizimle ilgili değil, devlete yapılan bir saldırı. Madem ki bu devlete bu saldırı yapılıyorsa, biz zaten bu saldırının tarafıyız. Eğer bizim canımıza gerek duyulursa, canını sakınan namerttir dedim. O an için inanır mısınız dua ettim. Yarabbi dedim, aklımı ve imanımı başımdan alma, biz yanlış bir şey yapmayalım. Bir oğlumuz var varsın gitsin önemli değil, eğer bu devlet uğruna ise bir tane oğlan değil bin tane oğlumuz olsa da feda olsun dedim. Eğer devlet bu teröristlerle pazarlık yapacaksa ve oğlum da bu pazarlık sonucu kurtulacaksa varsın yapmasın devlet bu pazarlığı. Devlet boyun eğmesin bu teröristlere, mertçe ölmeyi tercih ederim namerde muhtaç olmaktansa. Vazgeçtim, teröristlerle pazarlık olmaz dedim. Bu aziz ve asil milletin bize olan ilgi ve alakası hiç geçmedi’’ ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ: BU MİLLET MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün, terör eylemleriyle bir mesafe alamadığını belirterek, "Bundan sonra da alacağı bir mesafe olmayacaktır. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek, ama bu millet ve milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin 7. yılında, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi.

Tören nedeniyle adliyenin içindeki artrium alanına, dev Türk bayrakları, üzerinde "Saygıyla anıyoruz unutmadık, unutmayacağız" yazılı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafı ile milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber" sözlerinin yazılı olduğu dev bir pankart asıldı.

Törende konuşan Bakan Bozdağ, hain bir terör örgütünün alçak teröristleri tarafından şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ın şehadete yürüyüşünün yedinci seneidevriyesi münasebetiyle toplandıklarını söyledi.

Başta Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm yargı şehitlerini, asker, polis ve vatan için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehadete yürüyen her bir şehidi rahmet, minnet ve dua ile yad ettiğini dile getiren Bozdağ, "Mekanları cennet, makamları ali olsun. Bizim inancımız gereği şehitler ölmez, onlar diridirler biz bilmeyiz ama Rabb'im onları ayrı bir şekilde nimetlendirir." ifadelerini kullandı.

"NEREDEYSE ALFABEDE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSİMLERİNİ SAYACAK HARF KALMADI"

İnancımıza göre şehitlerin ölmediğini ancak teröristler, terör örgütleri ve onları besleyenlerin yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele ettiğini anlattı.

Bozdağ, neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bilumum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz çok iyi görüyor ve biliyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine dönük siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, onların talimatıyla harekete geçerler. Bugün PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün, DHKP-C terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin tamamının ağa babalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz. 84 milyon Türk vatandaşı da çok ama çok iyi bilmektedirler. Aziz milletimizin her bir ferdi bunlara karşı müteyakkızdır. Ne gariptir ki bir yandan hak hukuk adalet, bir yandan emperyalizme karşı omuz omuza deyip ondan sonra dünyanın en büyük emperyalistlerinin kucağında bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin savcısına, hakimine, avukatına, askerine, polisine kurşun sıkmayı meziyet zanneden alçakları, terörü, terör örgütlerini ve bunların güttüğü teröristleri bir kez daha Çağlayan Adliyesi'nden lanetliyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE ALDIĞI BİR MESAFE YOKTUR"

Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör bitene, terör örgütleri yok edilene ve en son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle etkin, kararlı, sürekli mücadelesini sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün yaptığı terör eylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nde aldığı bir mesafe yoktur. Bundan sonra da alacağı bir mesafe olmayacaktır. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek ama bu millet ve bu milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir. Biz PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bunlarla mücadele ettiğimizi düşünmüyoruz. Bunlara silah, para, eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da bağlarıyla da mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle dünden bugüne biz bu mücadelede milletimizin, devletimizin aleyhine bir sonucun da olmasına izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz."

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın yargıyı temsil ettiğini, yargının da millet adına hüküm verdiğini belirten Bozdağ, öte yandan yargının, adaleti ayakta tutan ve tesis eden, dağıtan, hak arama mücadelesinde milletin hakka ve hakikate kavuşmasına vesile olan yüce bir görevi yaptığını söyledi.

"BİZİ TERÖR EYLEMLERİ İLE BİTİREMEZLER"

Bozdağ, teröristlerin Mehmet Selim Kiraz'a sıktığı kurşunların, sadece bir kahraman vatan evladını şehit etmediğini, aynı zamanda adalete, hukuk devletine, hukuk düzenine sıkılmış kurşunlar olduğunu dile getirdi.

Bunların, birliğe, dirliğe ve devlete sıkılmış kurşunlar olduğunu vurgulayan Bozdağ, bunu yapanlarla mücadeleye devam edeceklerini, adaletin, yargı görevini yapanların ayakta olduğunu kaydetti. Bozdağ, "Bir Mehmet Selim Kiraz gitti, değerli babamızın ifade ettiği gibi şu anda 23 bin Mehmet Selim Kiraz sadece hakim savcı sınıfından." dedi.

Avukatlar da buna dahil edildiğinde yüz binleri bulan bir adalet ordusuna sahip olunduğunu söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizi terör eylemleri ile bitiremezler. Adalete hizmetten, adaleti ayakta tutmaktan, adaletin tecelligahı mekanlarda millete hakkını teslim etmekten asla alıkoyamazlar, koyamayacaklardır da. Bundan sonra da biz bunlarla mücadelemizi etkin bir şekilde inşallah sürdüreceğiz. Türkiye terörle mücadelesini etkin bir şekilde devam ettirerek yeni Mehmet Selim Kirazları yetkin bir şekilde yetiştirerek memleketimizin dört bir yanında adaleti tesis ederek ve ayakta tutarak milletimizin derdine derman olarak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin tereddüdü olmamalıdır, olmasın da. Türkiye güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Bu milletin evlatları şehitlerini unutmaz şehitlerinin emaneti analarını, babalarını, evlatlarını, kendi evlatlarından ayırt etmez. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu milletin evlatları adına bu vazifeyi gerektiği şekilde yerine getirir."

Bozdağ, bugüne kadar olduğu gibi şehitlerin hatırasına, onların emaneti ana ve babalarına, eşlerine ve evlatlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

OLAY

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’nda görevi başındayken DHKP-C'li iki teröristler tarafından odasında rehin alınmıştı. Teröristler, Savcı Kiraz'ın serbest bırakılması için Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin bulunmasını şartı koşmuş ancak savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edilmişti.