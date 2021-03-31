Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargı
ABONE OL

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 6'ncı yılında anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle adliyede anma töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Çalışkan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı" dedi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 6'ncı yılında anıldı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edilişinin 6'ncı yıldönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma programı düzenlendi. Atrium alanında düzenlenen törene şehidin babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Gönül Yıldız ve avukatlar katıldı.

"GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ ODASINI ZİYARET ETTİK"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Başsavcı Şaban Yılmaz, "Öyle bir meslek icra ediyoruz ki hakim-savcı cübbesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz. Sorumluluğu ağır, yükü büyük. Savcı Mehmet Selim Kiraz da her zaman onur duyacağımız mesleğimizin en şerefli mensuplarından biriydi. Biz burada her an onun anılarıyla yaşıyoruz. Göreve başlar başlamaz savcımızın şehit edildiği odasını ziyaret ettik. Koltuğu, çalışma masası, ajandası, çok sevdiği 56 numaralı forması. Odadaki her bir parça eşyası onun hatırasını bugüne taşıyordu" dedi.

"İŞİNE, DOSYALARINA TUTKUYLA BAĞLIYDI"

Başsavcı Yılmaz, "Mehmet Selim Kardeşimiz 6 yıl önce bugün, hain saldırıya hedef olmasaydı, Erzincan-Çayırlı'da 1998'de göreve başladığı günden beri nerdeyse çeyrek asırlık mesleki tecrübesi ile aramızda olacaktı. Selim savcımız 2015 yılı Mart ayının son günü evinden çıkıp adliyeye geldi. İşine, dosyalarına tutkuyla bağlıydı" diye konuştu. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ilkokul 5. sınıfta terziye yardım ettiğini anlatan Başsavcı Yılmaz, aynı zamanda hattat olduğunu da belirterek "Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Aynı sınıfta birlikte okuduk. Daha sonra hâkim - savcı adayı olarak Eğitim Merkezinde de hukukumuz, dostluğumuz devam etti. Çalışkan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı. Hatırasının önünde saygı ve hürmetle eğiliyor, böylesi kıymetli bir evladı yetiştiren anne ve babasının ellerinden öpüyoruz" diye konuştu.

"ADALET ŞEHİDİ OLARAK BİZLERE BIRAKTIĞI EMANETİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ"

Başsavcı Şaban Yılmaz, "Terör örgütleri, beyinlerini yıkadıkları zavallı tetikçiler üzerinden Selim Kiraz gibi müstesna değerlerimizi hedef alarak amaçlarına kısa yoldan ulaşmayı planlamışlardı. Asla başaramadılar, başaramayacaklar. İşte görüyorsunuz, burada İstanbul Adalet Sarayında hep birlikte, bir ve beraberiz" dedi. Başsavcı Yılmaz, Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava sürecini de şöyle anlattı: "27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda; iki sanık müebbet hapse, diğer üç sanık ise çeşitli hapis cezalarına (10, 10 ve 6 yıl ) mahkûm edildiler. Dokuz firari sanık hakkında yargılama devam etmektedir. Mehmet Selim Savcımız görevi başında, masasında şehit edildi. Bir adalet şehidi olarak bizlere bıraktığı emaneti hiçbir zaman unutmayacağız."

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK KARANLIK BİR GÜNDÜ"

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise " 6 yıl önce bugün yine burada beraberdik ama o gün bizim için inanıyorum ki bütün Türkiye için çok karanlık bir gündü. Fakat elhamdülillah o gün beraberdik ondan sonra da beraber olduk ve bugün de beraberiz. Ne mutlu bizim bu beraberliğimize" dedi.

"HER ŞEYİN BEDELİ VARDIR"

Sözlerinin devamında Hakkı Kiraz, "Her şeyin bir bedeli vardır. Ama bu vatanımızın da bir değeri vardır ve bir bedeli vardır. O bizim şu bedenimizdeki canımız ve damarımızdaki kanımızdır. Bir tane Mehmet Selim gider, binlerce Mehmet Selim doğarız. Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum siz de inanın ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizlere de zeval vermesin. Sizler olduktan sonra elbette ki bu vatan için biz öleceğiz. Kimse ölmek istemez. Ama söz konusu vatansa ölüm bizler için şereftir, gururdur, namustur, onurdur" dedi.

ADALET BAKANI TELGRAF GÖNDERDİ

Programda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için gönderdiği telgraf okundu. Telgrafta, "Altı yıl önce bugün, milletimizin çok kıymetli bir evladı, adalet teşkilatımızın çok değerli bir mensubu olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, menfur bir terör saldırısında kaybetmenin acısını halen yüreğimizde derinden hissediyoruz. Merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, görevini her zaman hakkıyla yerine getirmiş, hukuku, adaleti canı pahasına savunmuştur. Ona kurşun sıkan teröristler, aslında ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik hukuk devletimizin ayrılmaz parçası olan yargıyı hedef almıştır. Adaletsizliği ve hukuksuzluğu hâkim kılmak isteyenlere karşı tıpkı Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi canımız pahasına da olsa mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadeleri yer aldı. Törenin ardından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına gidilerek masasına karanfiller bırakıldı.

ŞENTOP'TAN MESAJ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makam odasında görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medyadan paylaştığı anma mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 6 yıl önce teröristler tarafından makamında alçakça şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yad ediyorum. Bıraktığı şerefli miras, bu ülkenin çocuklarına her daim yol gösterici olacaktır. Mekanı cennet olsun."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Doktora oksijen tüplü saldırıda karar! - Haberler
GÜNDEMDoktora oksijen tüplü saldırıda karar!
2021 ÖSYM sınavları başvuru ve sınav tarihleri nedir? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Villada dehşet! Alevlerin arasında!
GÜNDEMVillada dehşet! Alevlerin arasında!
Pandemide Türkiye’nin internet kullanımı
GÜNDEMPandemide Türkiye’nin internet kullanımı
DİKKAT! Son dakika: 15 yaşındaki zihinsel engelli kız, 5 gündür kayıp
GÜNDEM15 yaşındaki zihinsel engelli kız, 5 gündür kayıp
Yeşilırmak'ta bulunan Rabia'nın ölüm nedeni belli oldu
GÜNDEMRabia'nın ölüm nedeni belli oldu
Deprem mi oldu? 31 Mart son depremler listesi - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMSon depremler listesi
ÖSYM duyurdu: KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2021 KPSS DHBT tarihi açıklandı
GÜNDEMKPSS DHBT sınavı ne zaman 2021?
İKİNCİ BASKIN! Son dakika: Korona pavyondaki 26 kişiye 90 bin TL ceza!
GÜNDEMİkinci kez basıldı! Korona pavyon!
Özdebir 1222 TYT sınavı soru ve cevapları! Özdebir TYT AYT 4. deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMÖzdebir 1222 TYT cevap anahtarı yayında!