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Haberler Gündem Eğitim Tarih Şehzade Mustafa İsyanı Nedir, Ne zaman ve Hangi Padişah Döneminde Oldu? Düzmece Mustafa İsyanı Kısaca Özeti ve Özellikleri
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Şehzade Mustafa İsyanı nedir, ne zaman ve hangi padişah döneminde oldu? Düzmece Mustafa İsyanı kısaca özeti ve özellikleri!

Şehzade Mustafa ya da bir diğer ismiyle Düzmece Mustafa İsyanı, Osmanlı Devleti kuruluş döneminin önemli hadiselerinden biridir. Tahtta hak iddiasında bulunan ve Osmanlı Devleti’ni güç bir durumun içine sokan Şehzade Mustafa İsyanı nedir? Şehzade Mustafa İsyanı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Şehzade Mustafa İsyanı ile alakalı tüm bilgileri bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık.

Şehzade Mustafa İsyanı Nedir, Ne zaman ve Hangi Padişah Döneminde Oldu? Düzmece Mustafa İsyanı Kısaca Özeti ve Özellikleri
Düzmece Mustafa isyanı
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Gerçekte kim olduğuyla ilgili, dönemin tarihçileri arasında görüş ayrılıklarına neden olan Şehzade Mustafa İsyanı ne zaman oldu? Şehzade Mustafa İsyanı kim bastırdı? İşte, tüm detaylar…

Düzmece Mustafa İsyanı Neden Çıktı?

1402 Ankara Savaşı sonrasında, babası Yıldırım Bayezid ile birlikte Timur’a esir düşen Mustafa Çelebi, bir süre sonra Anadolu’ya geri dönerek tahtta hak iddia etmiş ve isyan başlatmıştır. Osmanlı Devleti’ni zor bir durumun içinde sokan Şehzade Mustafa İsyanı, II. Murad döneminde yaşanmıştır.

Şehzade Mustafa İsyanı Ne Zaman Oldu?

Osmanlı Devleti kuruluş döneminin en önemli olaylarından biri olan Şehzade Mustafa İsyanı, 1421 yılında olmuştur. Selanik’te başlayan ve Rumeli coğrafyasında etrafına çok sayıda taraftar toplayan Şehzade Mustafa İsyanı 1422’de Osmanlı Devleti tarafından bastırılmıştır.

Şehzade Mustafa İsyanı Özeti

1421 yılında gerçekleşen bu isyanın, Şehzade Mustafa İsyanı ve Düzmece Mustafa İsyanı olmak üzere iki farklı isimle anılması; bu isyan hakkında, farklı tarihçilerin farklı görüşler ileri sürmesinden kaynaklanmaktadır. Kimi tarihçiler, Mustafa Çelebi’nin Yıldırım Bayezid’in oğlu olduğunu belirtirken; kimi tarihçiler ise gerçek Mustafa Çelebi’nin Ankara Savaşı sonrası kaybolduğunu ve bu isyanı gerçekleştiren kişinin ‘’Düzmece’’ olduğu savını ileri sürmektedirler.

Yaşamının ilk dönemleri hakkında bilgi bulunmayan Şehzade Mustafa, Timur’un ölümünün ardından Anadolu’ya dönerek bir süre Karamanoğulları Beyliği’nde yaşadıktan sonra, önce Eflak’a geçmiş ve oradan da Bizans İmparatorluğu’na sığınmıştır. 1419 yılında, Bizans İmparatoru Manuel Kommenos’un da desteğini alan Şehzade Mustafa, Selanik civarında ilk faaliyetlerine başlamıştır.

1420 yılında Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında yapılan bir anlaşmayla; Osmanlı Devleti hükümdarı Çelebi Mehmed, Şehzade Mustafa’nın kontrol edilmesi şartıyla Bizanslılara yıllık 300 bin akçe vermeyi kabul etmiştir.

Çelebi Mehmed’in vefat ettiği tarihe kadar Bizans İmparatorluğu’nda esir olan Şehzade (Çelebi) Mustafa, II. Murad’ın tahta geçmesiyle serbest bırakılmış ve şehzadenin 1421 tarihinde Gelibolu’ya çıkması sağlanmıştır. Burada Yıldırım Bayezid’in oğlu olduğunu ve Osmanlı tahtının kendi hakkı olduğunu söyleyerek etrafına epey taraftar toplamıştır.

Bunun üzerine II. Murad, bölgeye isyanı bastırması için Bayezid Paşa komutasında bir ordu göndermiş fakat bu teşebbüs başarısız olmuştur. Bunun üzerine Şehzade Mustafa, 1421’in Kasım ayında Edirne’ye gelerek burada hükümdarlığını ilan etmiştir.

Rumeli’de, gücünü ve taraftar sayısını arttıran Şehzade Mustafa’nın bir sonraki hedefi Bursa olmuş ve II. Murad’ı öldürmek üzere harekete geçmiştir. Şehzade Mustafa’nın Bursa üzerine yürüdüğü haberini alan II. Murad, ordusuyla beraber Uluabat mevkisinde mevzilendi. Mustafa Çelebi’nin gerçekleştirmek istediği baskın, Yeniçeriler tarafından engellenince telaşa düşen Şehzade Mustafa geri çekilmeye başlamıştır. Önce Gelibolu’ya ardından da Edirne’ye çekilen Çelebi Mustafa, II. Murad ve orduları tarafından 1422 yılında yakalanmış ve kale burçlarına asılarak idam edilmiştir.

Konuya ilgi duyanlar tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de Düzmece Mustafa İsyanı kim bastırdı? sorusudur. 1421 yılında başlayan ve 1422 yılında sonra eren Düzmece Mustafa İsyanı, II. Murad tarafından bastırılmıştır.

Ayrıca, isyan sırasında Edirne’ye gelerek burada hükümdarlığını ilan etmiş olan Şehzade Mustafa’nın bastırmış olduğu gümüş ve bakır paralar günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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