Temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki ani yükseliş vatandaşın gündeminde. Şubat ayının son haftasında başlayan Rustya Ukrayna savaşıyla birlikte pek çok gıda ürününde yaşanan stok sıkıntısı berbaerinde fiyat artışlarını da getirdi.

Son bir sene içinde fiyatı en çok yükselen temel gıda ürünlerinden biri de şeker oldu. Geçtiğimiz yıl 50 kiloluk şeker paketleri ortalama 200 lira seviyesinde satışa sunulurken 2022 yılının başında ortalama 450 liraya satışa sunuluyordu. Şeker fiyatları geçtiğimiz haftalarda yeniden arttı.