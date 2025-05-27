Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli, Nelere Dikkat Etmeli?

Şeker Hastalarının Beslenme İlkeleri

Karbonhidrat Dengesi Sağlanmalı Karbonhidratlar kan şekerini en çok etkileyen besin grubudur Bu nedenle diyabet hastaları için karbonhidratların miktarı ve türü büyük önem taşır Basit şekerler yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmeli

Tam tahıllar yulaf esmer pirinç

Kurubaklagiller mercimek nohut

Sebzeler ve posalı meyveler elma armut

Bu besinler hem uzun süre tokluk sağlar hem de kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur

Protein Tüketimi Dengeli Olmalı Protein vücut hücrelerinin onarımı ve bağışıklık sistemi için gereklidir Diyabetli bireyler hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinleri dengeli şekilde tüketmelidir

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Yağsız et tavuk balık yumurta

Süt ve süt ürünleri az yağlı tercih edilmeli

Mercimek fasulye nohut gibi bitkisel protein kaynakları

Protein alımı kan şekerini doğrudan yükseltmez ancak tokluk süresini uzatır

Lifli Gıdalar Öncelikli Tercih Edilmeli Lifli besinler sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesini önler Ayrıca bağırsak sağlığını destekler ve kolesterol seviyesini düzenler

Tam tahıllı ürünler Sebze ve meyveler Kurubaklagiller Keten tohumu chia tohumu Yağ Tüketimi Kontrol Altında Olmalı Diyabet kalp damar hastalıkları riskini artırdığı için doymuş yağ ve trans yağ tüketimi kısıtlanmalıdır Tereyağı margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı fındık yağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir REKLAM Kızartmalardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır Omega3 yağ asitleri içeren balık haftada en az 2 kez tüketilmelidir Şekerli Gıdalardan Kaçınılmalı Diyabetli bireylerin en çok dikkat etmesi gereken konu basit şekerlerdir Şekerli tatlılar pastalar şekerli içecekler ve hazır gıdalardan uzak durulmalı Gerekirse doğal tatlandırıcılar stevia veya eritritol tercih edilmelidir Etiket okuyarak gizli şeker içeren ürünlerden kaçınılmalıdır Tuz Tüketimi Sınırlanmalı Yüksek tansiyon diyabet hastalarında sık görülen bir durumdur Bu nedenle günlük tuz tüketimi en fazla 5 gram ile sınırlandırılmalı

Salamura ve konserve ürünlerden uzak durulmalı Tuz yerine baharat ve limon gibi doğal lezzet artırıcılar kullanılmalıdır Porsiyon Kontrolü Yapılmalı Gereğinden fazla yemek yemek ani kan şekeri yükselmelerine neden olabilir Bu yüzden her öğünde porsiyon kontrolü yapılmalı REKLAM Sık sık ve az az beslenilmeli Ana öğünlere ek olarak 2-3 ara öğün ile kan şekeri dengede tutulmalıdır Su Tüketimi İhmal Edilmemeli Yeterli su içmek hem metabolizma hem de böbrek sağlığı açısından önemlidir Şeker hastalarının günlük su tüketimini ortalama 2-25 litre seviyesinde tutması önerilir Diyabetli Bireyler İçin Uygun Beslenme Örnekleri Kahvaltı Yulaf ezmesi üzerine yoğurt ve taze meyve haşlanmış yumurta ve tam tahıllı ekmek Öğle Izgara tavuk yanına bol salata ve az bulgur pilavı Ara Öğün Çiğ badem ve 1 adet elma Akşam Izgara balık sebze yemeği ve yoğurt Gece Ara Öğün Az yağlı süt ve tam buğday kraker