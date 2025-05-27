Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli, Nelere Dikkat Etmeli?
Diyabet ya da halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, kandaki glikoz seviyesinin normalin üzerine çıkmasıyla karakterize kronik bir metabolizma hastalığıdır Diyabetin tedavisinde ilaç kullanımı kadar beslenme düzeni de hayati öneme sahiptir Doğru bir beslenme planı sayesinde kan şekeri dengede tutulabilir komplikasyonların gelişmesi önlenebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir Şeker hastalarının beslenmesi kişiye özel planlanmalı ancak bazı temel ilkeler tüm hastalar için geçerlidir Peki Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli, Nelere Dikkat Etmeli?
Şeker Hastalarının Beslenme İlkeleri
Karbonhidrat Dengesi Sağlanmalı Karbonhidratlar kan şekerini en çok etkileyen besin grubudur Bu nedenle diyabet hastaları için karbonhidratların miktarı ve türü büyük önem taşır Basit şekerler yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmeli
Tam tahıllar yulaf esmer pirinç
Kurubaklagiller mercimek nohut
Sebzeler ve posalı meyveler elma armut
Bu besinler hem uzun süre tokluk sağlar hem de kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur
Protein Tüketimi Dengeli Olmalı Protein vücut hücrelerinin onarımı ve bağışıklık sistemi için gereklidir Diyabetli bireyler hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinleri dengeli şekilde tüketmelidir
Yağsız et tavuk balık yumurta
Süt ve süt ürünleri az yağlı tercih edilmeli
Mercimek fasulye nohut gibi bitkisel protein kaynakları
Protein alımı kan şekerini doğrudan yükseltmez ancak tokluk süresini uzatır
Lifli Gıdalar Öncelikli Tercih Edilmeli Lifli besinler sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesini önler Ayrıca bağırsak sağlığını destekler ve kolesterol seviyesini düzenler
Tam tahıllı ürünler
Sebze ve meyveler
Kurubaklagiller
Keten tohumu chia tohumu
Yağ Tüketimi Kontrol Altında Olmalı Diyabet kalp damar hastalıkları riskini artırdığı için doymuş yağ ve trans yağ tüketimi kısıtlanmalıdır
Tereyağı margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı fındık yağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir
Kızartmalardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır
Omega3 yağ asitleri içeren balık haftada en az 2 kez tüketilmelidir
Şekerli Gıdalardan Kaçınılmalı Diyabetli bireylerin en çok dikkat etmesi gereken konu basit şekerlerdir
Şekerli tatlılar pastalar şekerli içecekler ve hazır gıdalardan uzak durulmalı
Gerekirse doğal tatlandırıcılar stevia veya eritritol tercih edilmelidir
Etiket okuyarak gizli şeker içeren ürünlerden kaçınılmalıdır
Tuz Tüketimi Sınırlanmalı Yüksek tansiyon diyabet hastalarında sık görülen bir durumdur Bu nedenle günlük tuz tüketimi en fazla 5 gram ile sınırlandırılmalı
Salamura ve konserve ürünlerden uzak durulmalı
Tuz yerine baharat ve limon gibi doğal lezzet artırıcılar kullanılmalıdır
Porsiyon Kontrolü Yapılmalı Gereğinden fazla yemek yemek ani kan şekeri yükselmelerine neden olabilir Bu yüzden her öğünde porsiyon kontrolü yapılmalı
Sık sık ve az az beslenilmeli
Ana öğünlere ek olarak 2-3 ara öğün ile kan şekeri dengede tutulmalıdır
Su Tüketimi İhmal Edilmemeli Yeterli su içmek hem metabolizma hem de böbrek sağlığı açısından önemlidir Şeker hastalarının günlük su tüketimini ortalama 2-25 litre seviyesinde tutması önerilir
Diyabetli Bireyler İçin Uygun Beslenme Örnekleri
Kahvaltı Yulaf ezmesi üzerine yoğurt ve taze meyve haşlanmış yumurta ve tam tahıllı ekmek
Öğle Izgara tavuk yanına bol salata ve az bulgur pilavı
Ara Öğün Çiğ badem ve 1 adet elma
Akşam Izgara balık sebze yemeği ve yoğurt
Gece Ara Öğün Az yağlı süt ve tam buğday kraker
Dikkat Edilmesi Gereken Ek Noktalar
Düzenli olarak kan şekeri takibi yapılmalı
Alkol tüketimi sınırlandırılmalı veya tamamen bırakılmalı
Egzersiz ile beslenme desteklenmeli en az haftada 150 dakika orta tempolu yürüyüş önerilir
Diyetisyen ve doktor kontrolünde bireysel ihtiyaçlara uygun beslenme planı oluşturulmalı
Diyabet hastalarının yaşam kalitesini korumaları ve hastalığın ilerlemesini önlemeleri büyük ölçüde sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmalarına bağlıdır Karbonhidrat dengesi sağlanmalı protein ve lif içeriği yüksek gıdalar tercih edilmeli şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan profesyonel destekle kişiselleştirilmiş bir beslenme planı uygulanması en doğru yaklaşım olacaktır