        Haberler Gündem Güncel Sel can aldı! Karşıya geçerken suya kapıldı! | Son dakika haberleri

        Sel can aldı! Karşıya geçerken suya kapıldı!

        Denizli'de şiddetli yağışı sonrası meydana gelen sel can aldı. Kentin Çameli ilçesinde sele kapıldığı ileri sürülen bir kişi, 4 kilometre ileride dere yatağında ölü bulundu

        Giriş: 18.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:49
        Denizli’nin Çameli ilçesinde sele kapıldığı iddia edilen bir kişi, yaklaşık 4 kilometre ilerde dere yatağında ölü bulundu.

        İHA'nın haberine göre feci olay, Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleden geçen dere yatağından karşıya geçmeye çalışan Bayram Kök, gece saat 03.00 sularında etkili olan yoğun yağış sonrası oluşan sel sularına kapıldı.

        AKINTIDA SÜRÜKLENDİ

        Karşıya geçmek isterken dengesini kaybederek düştüğü derede akıntıyla sürüklenen Bayram Kök’ün eve dönmemesi üzerine jandarmaya haber verildi. Kayıp kişinin bulunması için jandarma, itfaiye ve vatandaşların katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bayram Kök’ün cansız bedeni, sabah saat 08.00 sıralarında suya düştüğü iddia edilen Elmalı Mahallesi’ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında dere yatağında bulundu.

        Kök’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

