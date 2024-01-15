Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? 15 Ocak 2024 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok?

        Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok?

        TRT 1'de her hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen Selahaddin Eyyubi yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Dilin Döğer gibi isimleri buluşturan dizinin izleyicileri "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi 9. yeni bölüm tarihine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TRT 1'in yapımcılığını Akli Film ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin otururduğu dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişikin detaylar...

        2

        SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Bu akşam TRT 1 TV yayın akışında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yapımcısı neden yayınlanmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda "Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özeveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerin çekimlerininin günlerce sürmesine neden olmaktadır. Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız." ifadelerine yer verildi.

        3

        SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 9. yeni bölümüyle 22 Ocak 2024 Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.

        4

        15 OCAK 2024 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:30 İncir Ağacı

        06:35 Benim Adım Melek

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Diriliş "Ertuğrul"

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        23:20 Teşkilat

        02:10 Diriliş "Ertuğrul"

        04:35 Hayallerinin Peşinde

        05:20 Kapanış

        5

        SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Selahaddin’in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin’in kendisinin değil Eyyub’un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur. Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin’le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir. Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan’ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin’e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer.

        6

        Nusreddin’in Askalan’da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin’e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır... Artık Selahaddin için hayal kırıklığını ve öfkesini bir kenara bırakıp tekrar kılıcını kuşanarak meydana atılma vaktidir. Yıllarca Zengi Devleti’nin gölgesi altında büyüyen Selahaddin, bütün kırgınlığını bir kenara bırakıp düşmana karşı kılıcını tekrar kuşanacak mıdır? Sultan Nureddin, Nusreddin’in yaktığı isyan ateşini söndürüp Askalan’ı fethedebilecek midir? Selahaddin, Sinan’ın kendisi için sakladığı ölümcül kozdan kurtulabilecek midir?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?