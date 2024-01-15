Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? 15 Ocak 2024 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok?

Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? 15 Ocak 2024 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok?

TRT 1'in yapımcılığını Akli Film ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin otururduğu dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişikin detaylar...

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SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bu akşam TRT 1 TV yayın akışında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yapımcısı neden yayınlanmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda "Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özeveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerin çekimlerininin günlerce sürmesine neden olmaktadır. Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız." ifadelerine yer verildi.