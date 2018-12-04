Veysi İpek'in haberine göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen 4 yıl 8 hapis cezasını onadı.



"MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK"



Kararda "Mahkeme kararında sanıkların terör örgütü propagandası yapmak suçunu işledikleri" konusunda yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca cezanın kanuni bağlamda uygun olduğu anlaşıldığından, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği kaydedildi.



PKK'YI VE ÖCALAN'I ÖVMEK SUÇUNDAN YARGILANIYORLARDI

Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü PKK'yı ve örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu.









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