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Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının ilk bölüm konukları araştırılıyor. Uzun zaman televizyon ekranlarında görünmeyen Selçuk Balcı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuklarından biri oldu. Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

Selçuk Balcı'nın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Selçuk Balcı araştırılıyor. Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 tarihinde Çayeli, Rize'de doğdu. Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

Selçuk Balcı bugüne kadarki çıkardığı kişisel albümünün dışında birkaç film ve dizinin de müziklerini yaptı. Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi yapımlara kendi bestelerinden birkaç parça verdi. Zülfü Livaneli'nin de 50.yıl için yapmış olduğu projede bir tane şarkı seslendirdi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için de müzik yapmıştır.

SELÇUK BALCI ALBÜMLERİ

Patika - 2011
Mila - 2013
Felamur - 2016

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