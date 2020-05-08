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Selçuk Bayraktar İkinci AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı'nın görüntülerin paylaştı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İkinci AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA'nın) görselini Twitter hesabından paylaştı

Selçuk Bayraktar
HABERTURK.COM

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

"KARDEŞİ GELDİ AMA SOSYAL MESAFEYİ İHMAL ETMİYORUZ"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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