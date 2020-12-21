Uzun yıllar Türkiye'nin pek çok televizyon kanalında programlar yapan Selçuk Geçer bir süredir kendi YouTube kanalında ekonomi üzerine yayınlar kaydediyor. Peki, Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer nereli ve kaç yaşında? Selçuk Geçer ne mezunu?

SELÇUK GEÇER KİMDİR?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu vardır.

Ekonomi habercisi, yorumcu ve analist olan Selçuk Geçer İstanbul FM, Expo Channel, Kanal 9, Kanal E, Kanal 24, KRT TV, Bloomberg HT, Business Channel, CNBC-e gibi kanallarda iş adamı, siyasetçi ve CEO’ların katıldığı programlar yaptı. Yeni Şafak gazetesinde yayınları yayınlandı.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülünü aldı. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Bloomber HT kanalında "Selçuk Geçer ile Reel Sektör" programının modoratörlüğünü yaptı.

Türkiye’nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte. Uzmanlık alanları Ekonomi Haberciliği, Medya İlişkileri ve Haber sunumu. Medya Sektöründe uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında bulundu.

Halk Emeklilik, Gateway, Intercity gibi firmalarda Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptı.