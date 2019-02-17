Selçuk İnan'dan kondisyoner vurgusu

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Selçuk İnan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, son dönemde artan formlarında İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin katkısının büyük olduğunun altını çizerek "Önemli bir galibiyet aldık. Yeni kondisyoner geldikten sonra hepimizle özel olarak ilgileniyor. İnşallah bu çalışmaların meyvesini yavaş yavaş toplayacağız" dedi.

"BENFICA KARŞISINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Selçuk, Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları rövanş için ise şunları söyledi: "Her ne kadar Benfica'ya karşı kötü bir sonuç alsak da, Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Rövanş maçında elimizden geleni yapacağız."